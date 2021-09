Una Vita, anticipazioni choc: un avvelenamento sconvolge Acacias

Anticipazioni Una Vita. Avvelenamento sconvolgente per un personaggio centrale nella vita di Acacias. Ecco di chi si tratta

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: preoccupazioni per Felipe, ecco cos’è successo all’avvocato di Acacias

Qualcun altro dovrà morire ad Acacias e Velasco sembra avere le idee chiare su chi sarà la vittima. Se avete letto le anticipazioni passate su Una Vita sapete bene che tutto avrà inizio quando Genoveva verrà assolta per l’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Ciò avverrà infatti al termine di un lungo processo dove Velasco non esiterà a corrompere Laura per farle testimoniare di fronte al giudice di non aver visto Santiago Becerra (Aleix Melè) consegnare alla Salmeron il coltello con cui la brasiliana è stata uccisa.

Per rispettare un accordo che avevano stabilito in precedenza, Genoveva darà quindi a Velasco alcuni baci come ricompensa per il servizio svolto. Tuttavia, l’avvocato darà l’impressione di volere molto di più ed andrà su tutte le furie quando si renderà conto che la sua assistita, nonostante tutto, non ha mai smesso di amare l’Alvarez Hermoso.

Come vi avevamo già raccontato, Felipeannuncerà infatti a Ramon (Juanma Navas) e Liberto (Jorge Pobes) che vuole partire in Brasile per cercare di rintracciare Santiago e Genoveva si renderà protagonista di una scenata, in mezzo a calle Acacias, per impedirgli di svolgere il viaggio. Genoveva apparirà dunque ancora innamorata del marito.

Ed è qui che entra in gioco Laura Alonso (Agnes Llobet). La domestica assoldata dal losco Velasco, dovrà tentare di uccidere Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) esattamente come il losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) le ha ordinato di fare.

Infatti, nelle prossime puntate italiane della nostra telenovelas spagnola preferita vedremo che Laura sarà costretta a compiere tale gesto estremo in nome della sorella paralitica.

Arrivati a questo punto, sicuramente molti di voi si staranno chiedendo “la domestica come ucciderà Felipe?” Dalle anticipazioni sappiamo che la Alonso andrà dunque a casa di Felipe, poco prima della sua partenza per il Brasile, e gli lascerà credere di essere disposta a testimoniare nuovamente contro Genoveva, ritrattando ciò che ha detto riguardo l’incontro tra la donna e il Becerra. Per dare più veridicità alla sua versione, Laura svelerà inoltre all’Alvarez Hermoso che Velasco la tiene in pugno per via della sorella Lorenza e si mostrerà parecchio nervosa, tant’è che ad un certo punto chiederà all’uomo di poter avere un bicchiere d’acqua.

Approfittando di questo diversivo. Laura verserà dunque del veleno nel bicchiere di Felipe, che nel frattempo si sarà spostato verso la cucina del suo nuovo appartamento.

Laura riuscirà dunque a far bere a Felipe il bicchiere d’acqua avvelenato. Dopo pochi secondi, l’uomo inizierà a stare male e avrà come la sensazione di soffocare. In tal senso, è dunque bene precisare che l’Alvarez Hermoso si renderà conto di quello che Laura gli ha fatto, ma perderà improvvisamente i sensi e finirà per sbattere la testa sullo spigolo del letto. Ma appena vedrà che Felipe sta iniziando ad avere degli spasmi, la domestica non riuscirà però ad andare fino in fondo e chiamerà inaspettatamente i soccorsi. Per Felipe si aprirà così un periodo di degenza in ospedale, visto che a causa del colpo in testa entrerà in coma. La Alonso, infatti, si guarderà bene dal dire al medico che gli ha anche somministrato del veleno.