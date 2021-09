Una Vita anticipazioni: Felipe lascia Acacias? La proposta sconvolgente

By

Anticipazioni Una Vita. Tutte le anticipazioni della soap spagnola dal 5 all’11 settembre 2021. La proposta che sconvolge tutti i fan

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: nuovi amori e sogni macabri

Anticipazioni settimanali di Una Vita: ecco cosa succederà dal 5 all’11 settembre 2021

Pronti per ricominciare una nuova settimana in compagnia della nostra soap opera spagnola preferita? Ecco tutto ciò che accadrà in Una Vita, nel quartiere di Acacias dal 5 all’11 settembre 2021.

Le vicende principali della settimana si concentreranno su una delle coppie più esplosive e più discusse dell’ultimo periodo: Felipe e Genoveva. Marito e moglie, infatti, non hanno avuto un rapporto idilliaco e tutto ciò verrà ancora una volta amplificato da una violenta lite. Soprattutto perché la Salmeron ha scritto una lettera spacciandosi per la defunta Marcia. Ma non è tutto.

Nella settimana dal 5 all’11 settembre 2021 torneremo ad indagare la storyline di Camino, la quale riceve una “scatola” contenente una lettera misteriosa; torneremo a parlare di Antoñito che entrà in politica iscrivendosi al partito conservatore, destando stupore nel resto della famiglia; e ancora, Fabiana scoprirà che la sua pensione non potrà vincere il concorso perché uno dei requisiti, secondo il regolamento, è avere dei figli. Ma scendiamo più nel dettaglio con le sotto trame dei nostri personaggi preferiti (e non):

Genoveva e Felipe. Genoveva ordina a Velasco di attuare il piano ai danni di Felipe senza ulteriori indugi. Come già anticipato Felipe, dopo avere ricevuto un’altra lettera falsa firmata da Marcia, reagisce in modo violento con Genoveva. L’avvocato si sfoga con Liberto e Ramon ma, quando sta per mostrare loro le lettere, scopre che sono sparite; poco dopo, riceve una notifica e dalla sua reazione non sembra una buona notizia. Felipe ritrova in casa le false lettere di Marcia che erano precedente scomparse e le brucia, poi fa cambiare le serrature; Genoveva, intanto, continua a screditarlo pubblicamente e, dopo averlo denunciato per abbandono del tetto coniugale per distruggerne la reputazione professionale, seguita a tentare di destabilizzarlo psicologicamente; l’avvocato, però, riceve finalmente notizie positive dal commissario Mendez: Genoveva sarà processata a breve per l’omicidio di Marcia.

Il processo per l’omicidio di Marcia è alle porte e Laura non si trova. La sua testimonianza è fondamentale per inchiodare Genoveva. Felipe si mostra remissivo con sua moglie, le chiede scusa e si offre di assumere lui la sua difesa. Genoveva però non ci casca; poco dopo telefona a Laura e scopriamo che le due donne sono d’accordo