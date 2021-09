Una Vita anticipazioni: nuovi amori e sogni macabri

Anticipazioni Una Vita: nuovi amori, sogni macabri! Ecco tutto quello che arriverà nei prossimi episodi della soap

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: risvolto shock, rivelazione spiazzante ad Acacias

Tutte le anticipazioni di settembre: ecco cosa aspettarci dai nuovi episodi di Una Vita

Settembre è ormai arrivato e con esso tutte le anticipazioni e le nuove puntate in onda delle nostre soap opera preferite. Tra queste sicuramente non possiamo non citare “Una Vita” la telenovelas spagnola ha infatti conquistato il grande pubblico italiano e continuerà a farlo fino alla fine. Infatti prima di addentrarci sulle prossime trame che animeranno i nostir pomeriggi invernali vogliamo comunicarvi che è già confermato l’appuntamento fisso in prima visione assoluta su Canale 5. Una Vita ci accompagnerà infatti per tutto il mese di settembre 2021.