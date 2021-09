Guai senza fine per l’ex gieffina: dopo la fine del matrimonio, auto distrutta

L’ex gieffina, dopo la fine del suo matrimonio, è finita nei guai. Qualcuno le ha distrutto la sua macchina senza alcun motivo apparente.

Un periodo particolarmente difficile per l’ex gieffina. Dopo la fine del suo matrimonio (che ha lasciato gli utenti della rete senza parole in quanto lei e suo marito sembravano amarsi più di qualsiasi altra cosa al mondo e sul web erano diventati famosi proprio per essere una una delle più belle coppie di sempre) per Guendalina Tavassi le cose si mettono male.

Questa mattina l’ex concorrente del Grande Fratello 11 di Alessia Marcuzzi, è scesa di casa come ogni giorno soltanto che non appena ha raggiunto la sua auto ha notato una cosa terribile. Qualcuno, infatti, si è recato apposta sotto casa sua soltanto per romperle i finestrini.

Guendalina Tavassi ha trovato la sua auto danneggiata, ma nonostante il risveglio non piacevole non ha perso il sorriso e sui social ha raccontato il tutto con estrema ironia, lanciando un importante messaggio a coloro che pensavano di farle un torto con questo gesto da vandali.

Si mette male per l’ex gieffina Guendalina Tavassi: lo sfogo dopo la disavventura

L’ex gieffina Guendalina Tavassi non ha avuto di certo un inizio di giornata piacevole. L’ex concorrente di Alessia Marcuzzi non appena si è recata presso la sua auto, ha trovato i vetri interamente distrutti ma nonostante tutto ha reagito con il sorriso sulle labbra e con quell’ironia che da sempre le ha permesso di distinguersi dalla massa.

La Tavassi senza troppi giri di parole ha affermato che chi ha compiuto questo terribile gesto non è nient’altro che un poverello. In quanto probabilmente si sarà recato sotto casa sua proprio con l’intento di compiere questo atto da vandali e nel farlo ci sono alte probabilità che si sia fatto anche del male, visto le condizioni in cui ha trovato la sua automobile.

“Il sorriso e la felicità darà sempre fastidio a tutti“ ha scritto in un secondo momento la Tavassi dopo che ha provveduto a far aggiustare la sua automobile. “A me hai fatto perdere soltanto tempo e soldi“ ha poi proseguito, rivolgendosi direttamente a chi ha compiuto tale gesto. “Ma tu evidentemente di tempo, soldi e cattiveria ne avevi tanti da sprecare” ha poi proseguito, facendo arrivare un importante messaggio ai vandali: nonostante tutto, lei non perderà mai il sorriso ed è pronta ad andare dritta per la sua strada come ha sempre fatto.

L’ex gieffina Guendalina Tavassi ha reagito con il sorriso, che ancora una volta si è rivelato essere la sua arma vincente.