Beatrice Valli è finita al centro della polemica. Questa volta l’influencer non ha davvero “nulla da invidiare” a Chiara Ferragni, la sua collega più famosa.

Solitamente al centro della bufera c’è Chiara Ferragni. Ogni suo progetto, dalle famose bottiglie d’acqua ai caffè al centro di Milano fino a giungere alla sua linea scuola, è stato fortemente criticato a causa dei prezzi. Secondo gli utenti della rete, infatti, i prezzi proposti dalla moglie di Fedez sarebbero piuttosto alti e decisamente poco accessibili.

Per questo motivo quando la sua collega Beatrice Valli, nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a Uomini e Donne, dove ha trovato l’amore al fianco di Marco Fantini, aveva annunciato la sua personale linea di vestiti dedicata ai più piccoli, aveva riscosso un certo successo tra gli utenti della rete poiché aveva subito chiarito che sarebbe stato un qualcosa di accessibile a tutti.

Nulla di troppo costoso, quindi. Peccato che non appena i capi siano stati disponibili online, abbiano indignato e non poco gli utenti del web proprio a causa dei suoi prezzi eccessivi.

Beatrice Valli indigna il web: “Altro che prezzi accessibili!”

Beatrice Valli ha reso disponibile per l’acquisto la sua prima linea di abiti per bambini online e purtroppo il riscontro degli utenti della rete non è stato probabilmente quello che lei sperava.

Gli utenti del web e dei social non appena hanno dato un occhio al prezzario proposto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno spalancato gli occhi. In quanto hanno riscontrato prezzi piuttosto alti e paragonabili a quelli dei più famosi brand di moda.

“Altro che prezzi accensibili, tanto vale andare da Zara!” ha scritto una mamma indignata, come riporta il portale Gossip e Tv, che dopo le premesse fatte dalla sua beniamina non si aspettava di certo di dover spendere delle cifre così alte per poter acquistare i nuovi capi disponibili online. Ma quanto costano, dunque, i prezzi proposti dalla futura moglie di Marco Fantini?

Una tuta per bambini costa 108 euro. Certo, bisogna tenere conto che il tutto viene venduto separatamente. In quanto la felpa viene a costare 55 euro, mentre i pantaloni “soltanto” 53. Insomma, nessuno vuole mettere in dubbio la qualità dei capi realizzati, ma quelli proposti sembrano essere tutt’altro che prezzi accessibili come erano stati annunciati. Anzi, sembrano le cifre standard che solitamente gli utenti spendono per ritrovarsi i capi dei negozi di moda più famosi del momento.

Beatrice Valli ha deluso i suoi fedeli sostenitori, in quanto speravano di poter acquistare per i loro piccoli le tute da lei realizzate ma molto probabilmente opteranno per altri capi.