Nuova coppia vip infiamma: addio ai rispettivi fidanzati, scatta la scintilla

La nuova coppia vip che è al centro del gossip è formata da due attori che non avresti mai immaginato avere una relazione.

Il gossip, o meglio dire la cronaca rosa, è sempre a caccia di nuovi scoop. Spesso, infatti, vengono fuori numerose coppie che il pubblico del piccolo schermo o della rete non avrebbe mai immaginato prima. Certo, è bene precisare che spesso e volentieri non sono i diretti interessati a parlare della loro vita privata, ma il tutto viene a galla attraverso indiscrezioni oppure con degli scatti rubati fatti dai professionisti del settore che mostrano qualche coppia vip che nessuno si aspettava.

Questa volta a lanciare lo scoop è stato il portale Dagospia, che ha rivelato in anteprima che due attori, conosciutesi sul set, sarebbero stati così travolti dalla passione che avrebbero deciso di lasciare i loro storici compagni per viversi in maniera serena il loro amore. Di chi stiamo parlando? Di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: la coppia vip che non ti aspetti

Secondo quanto rivelato dal portale, la coppia vip si sarebbe conosciuta durante le riprese del film L’ombra del giorno, di cui l’uscita è prevista a breve, e da quel momento non si sarebbero più separati. Tant’è che Riccardo Scamarcio avrebbe deciso di lasciare la sua compagna Angharad Wood, che ha da poco dato alla luce la loro primogenita Emily.

Lo stesso avrebbe fatto anche Benedetta Porcaroli, che in men che non si dica avrebbe deciso di lasciare il suo compagno Michele Alhaiquee con cui è impegnata da ben 6 anni. Il gossip, dopo che Dagospia lo ha pubblicato in rete, ha fatto il giro del web e la notizia si è estesa a macchia d’olio anche se almeno per il momento i diretti interessati non hanno ancora commentato il tutto.

Riccardo e Benedetta, infatti, almeno per il momento, hanno preferito non confermare o smentire la notizia che li riguarda, che li avrebbe aver detto addio ai loro compagni storici perché presi dal colpo di fulmine. La notizia, nonostante al momento non abbia trovato alcuna ufficialità da parte dei diretti interessati, secondo gli utenti della rete potrebbe corrispondere alla realtà dei fatti. Il motivo?

Benedetta è stata di recente ospite al Festival del cinema di Venezia dov’è apparsa da sola, senza la compagnia del suo cavaliere al fianco, facendo nascere il sospetto che il gossip dopo di tutto non sia così infondato.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono fidanzati sul set del film che li ha visti protagonisti? Per saperne di più non ci resta che attendere una loro conferma o smentita a riguardo.