Dormire nudi apporta molteplici benefici alla tua salute. Oggi ti sveliamo tanti buoni motivi per iniziare a farlo.

Probabilmente ti sei addormentato nudo solo in qualche rara occasione dopo una notte di fuoco. Le persone ignorano i benefici legati al dormire completamente nudi e tendono a coprirsi prima di infilarsi nel letto, soprattutto in inverno se si è tendenzialmente freddolosi. D’estate le cose cambiano, non radicalmente, ma ci concediamo di scivolare nel letto praticamente svestiti e senza immaginare che stiamo compiendo un gesto benefico per la nostra salute.

Dormire nudi: tanti buoni motivi per farlo da subito

Stai per scoprire cosa accadrà al tuo corpo se adotterai questo nuovo rituale di sonno: andare a dormire completamente nudo:

Migliorerai la qualità del tuo sonno

Spesso i vestiti sono motivo di disagio durante il sonno, il pigiama si annoda tra le lenzuola impedendo di muoverci liberamente e i lacci o gli elastici che stringono impediscono una buona circolazione sanguigna. Dormendo nudo eviterai tutto questo.

E’ un toccasana per la tua pelle

Ti sarai accorto dai residui sul materasso che durante il sonno il corpo rigenera le sue cellule ed elimina le tossine accumulati nel corpo. Dormendo senza vestiti agevolerai questo naturale processo e la tua pelle rinnovata apparirà molto bella e levigata.

Favorirai il tuo peso forma

Sì! hai capito bene, dormire nudi ci aiuta a perdere peso perché ci aiuta a bruciare calorie. Quando dormiamo nudi e ci scopriamo il nostro corpo si attiva per riscaldare o mantenere la temperatura corporea e nel tempo noterai gli effetti di questo dispendio calorico sul tuo peso forma.

Riduci il rischio di diabete

Ecco un’altra informazione che forse ignoravi: quando la temperatura corporea scende, il corpo diventa più sensibile all’insulina. Il freddo favorisce la regolazione dei livelli di zucchero nel sangue.

Combatterai le infezioni del corpo

Il modo migliore di prevenire le infezioni delle parti umide del nostro corpo è favorire una buona ventilazione. Questo vale anche per le parti intime. Più lascerai che prendano aria meno saranno preda dei batteri. Previeni i fastidi intimi dormendo senza mutandine.

Avrai maggiore tolleranza del caldo

Soprattutto in estate i vestiti peggiorano la traspirazione e ci fanno sudare. Dormire senza pigiama è quindi ottimale.

Dirai addio alla tensione

Un altro vantaggio legato alla diminuzione della temperatura corporea riguarda la diminuzione degli ormoni legati allo stress. Cortisolo, adrenalina rallenteranno e con loro anche lo stress e senza stress si dorme decisamente meglio.

Favorirai la complicità di coppia

Dormendo nudi favorirete il contatto con il partner. Sentirete la pelle dell’altro sulla vostra e questo contatto favorisce uno scambio di sensazioni che si generano a livello epiteliale. Il contatto pelle a pelle è essenziale per una coppia e, dormendo nudo, è più probabile che tu sia in contatto con la pelle del tuo partner. A ciò si aggiunge il fatto che questi contatti sensuali rischiano di farti venire voglia di coccolarti e le coccole rafforzano la complicità e nella coppia.

Ti sveglierai di buon umore

Una delle principali motivazioni per cui dovresti iniziare a dormire nudo è per svegliarti di buon umore. Secondo uno studio britannico, le coppie che hanno l’abitudine di dormire godono di una vita familiare più felice.

Ora sai cosa fare stasera e quelle che verranno per migliorare la tua vita.