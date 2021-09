Anticipazioni Una Vita. Avvelenamento sconvolgente per un personaggio centrale nella vita di Acacias. Ecco di chi si tratta

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: Felipe lascia Acacias? La proposta sconvolgente

Nuove anticipazioni di Una Vita, stavolta per la prossima puntata in onda in Italia parleremo di Bellita del Campo (Maria Gracia) e dei grossi problemi lavorativi che la attenderanno.

Una Vita anticipazioni: Bellita e il suo dramma

La “capricciosa” moglie di José Miguel Dominguez (Manuel Bandera) dedicherà infatti anima e corpo alla registrazione del suo nuovo disco di inediti, ma qualcosa andrà decisamente storto e la farà piombare nella disperazione più totale.

Bellita comunque potrà sempre contare del supporto del marito José Miguel e della domestica Alodia (Abril Montilla) he in più di un’occasione non riuscirà a contenere la sua ammirazione per le doti della Del Campo e finirà per rovinare i nastri con i suoi complimenti. Diversivo che, gioco forza, obbligherà Bellita a registrare più volte i brani.

Col trascorrere delle giornate, ai coniugi Dominguez verrà in mente un’altra idea: inserire il famoso – almeno ad Acacias – “Yeppa Ya” del portinaio Jacinto (Jona Garcia) in un pezzo per dare, a loro dire, più “naturalezza” allo stesso. Ovviamente, l’uomo sarà al settimo cielo per la proposta che gli verrà fatta, così come la bizzarra Marcelina (Cristina Platas), felice all’idea che il verso del suo “amato” resterà nella storia della musica spagnola.

Sembra uno scenario perfetto e idillico ma in realtà, come sempre, il misfatto sarà dietro l’angolo. Infatti le anticipazioni ci segnalano che purtroppo i critici bocceranno il nuovo disco di Bellita. Nel corso della presentazione del nuovo disco che si svolgerà nell’appartamento della donna sito ad Acacias 38, Bellita inviterà alcuni critici musicali che aderiranno all’evento, dopo essere stati invitati da José Miguel in persona, e si diranno disposti a recensire il lavoro della cantante.

Tuttavia, proprio quando sarà l’ora di ascoltare il brano in cui si sente lo “Yeppa Ya” di Jacinto, uno dei giornalisti resterà attonito e, prima di darsela a gambe levate, sottolineerà che la canzone della Del Campo è una vera e propria vergogna per la storia della musica iberica. Dato che si tratta di un critico molto importante, il resto dei colleghi appoggerà questa sua tesi. Bellita dunque si sentirà subito demoralizzata e un’artista fallita. La donna entrerà in depressione pensando che la sua carriera musicale sia ufficialmente finita. Poco importerà che José Miguel la tenterà di risollevare.