Gli errori di makeup che ti rendo brutta e che non dovresti mai commettere!

Di errori di makeup ne compiamo tanti e tutti i giorni ma ve ne sono alcuni in grado di renderci davvero brutte, ecco quali.

Il trucco è senza alcun dubbio uno strumento di bellezza a cui ogni giorno ricorriamo. Esistono degli errori di makeup comuni a molte donne che riescono persino a renderle più bruttine ed è per questo che abbiamo deciso di creare un piccolo ‘allerta’ per fare in modo che nessuna donna possa compierli più!

Gli errori di makeup capaci di renderci decisamente più brutte

Se applicare un fondotinta, un mascara ed il rossetto preferito possono sembrare gesti quotidiani e acquisiti nel tempo, altrettanto acquisiti possono essere gli errori che inconsapevolmente si compiono che vanno ad influenzare negativamente la riuscita del makeup e del gesto di bellezza in se stesso.

I 10 errori di makeup che hanno la capacità di imbruttirci

Di seguito troverete degli errori di makeup, alcuni dei quali magari vi apparterranno da vicino, capaci di rendere più brutta anche una donna oggettivamente bellissima.

Ad accompagnarci alla scoperta degli errori di makeup è la bravissima youtuber Ambra Raza!

1- Non idratare la pelle

Applicare fondotinta, correttore o altri prodotti di makeup senza aver adeguatamente idratato la pelle è un errore. La pelle andrà sempre preparata al trucco con dei trattamenti specifici per il proprio tipo di epidermide.

Un fondotinta applicato su una pelle liscia, vellutata ed idratata durerà di più e apparirà anche più naturale.

2- Sbagliare il tono del fondotinta

Assolutamente vietato sbagliare la tonalità del fondotinta che creerà un antiestetico distacco con la pelle del collo. Un fondo troppo scuro o troppo chiaro ci renderà più brutte come anche sbagliare il sottotono del fondotinta. Se non sai qual è il sottotono della tua pelle ecco il trucco per scoprirlo in pochi secondi.

3- Applicare troppo makeup

Applicare troppo fondotinta, troppo blush come troppo correttore può davvero creare un effetto tutt’altro che estetico. Si dovrà procedere per gradi, applicando la giusta quantità ed eventualmente stratificando dove serve magari un poco più coprenza o un tocco di colore più intenso.

4- Applicare troppo mascara

Anche il mascara, strumento di fascino fondamentale, andrà applicato nella giusta quantità e soprattutto evitando quei terribili grumi che troppo spesso si formano.

Per scoprire tutti gli altri errori non vi resta che godervi il video tutorial!

Ora potrete porvi davanti allo specchio con consapevolezza e con gli strumenti giusti per apparire sempre al meglio di voi stesse!