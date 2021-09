Tina Cipollari, dal matrimonio alla Tv: 5 curiosità che nessuno conosce

Tina Cipollari di Uomini e Donne è senza dubbio una delle opinioniste più amate del piccolo schermo, ma ti sveliamo 5 cose che sicuro non sai di lei.

Tina Cipollari è uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani. Venuta al successo grazie al suo esordio a Uomini e Donne, dove oggi è una delle protagoniste indiscusse dello show, Tina ha posto speciale nel cuore di milioni di italiani.

Non è difficile capire il motivo del suo successo. Tina è schietta, sincera e sempre, nel bene o nel male, vera. In grado di strappare più di un sorriso nei pomeriggi di canale 5.

Sul piccolo schermo ha debuttato 2000 ed in questo periodo festeggia ben 21 anni di carriera in televisione. Per questo motivo vogliamo celebrarle svelandoti 5 curiosità che non conosci su Tina Cipollari. Pronto a scoprire tutti i dettagli della vita dell’opinionista più irriverente e amata di sempre?

5 curiosità che non conosci su Tina Cipollari di Uomini e Donne

Tina Cipollari negli studi di Uomini e Donne ha un’acerrima nemica. Chi? Gemma Galgani. Le due non vanno proprio d’accordo, ma preparati a conoscere la prima curiosità. Le due, in un primo momento, andavano d’amore e d’accordo!

Tina ha sempre supportato Gemma, fin quando lei non scelse di troncare di punto in bianco la sua relazione con Giorgio Manetti. Da quel momento tra le due è iniziato il gelo ed il rapporto burrascoso che ancora oggi le lega, ma prima erano amiche! Tina, passando alla seconda curiosità su di lei, è stata l’unica protagonista del programma di Maria De Filippi a ricoprire tutti i ruoli possibili e immaginabili negli studi Elios di Roma di fronte alle telecamere.

E’ stata prima corteggiatrice, poi tronista ed infine opinionista. Un percorso che in molti vorrebbero fare, ma lei è stata l’unica a riuscirci. Sapevi, per la terza curiosità su di lei, che la Cipollari nel 2004 ha partecipato ad un reality show? Tina prese parte a Il Ristorante di Antonella Clerici, uno dei pochissimi reality andati in onda su Rai 1.

La penultima curiosità su di lei riguarda sempre la sua carriera televisiva, siamo abituati ormai da anni a vederla negli studi Elios di Roma o nei programmi realizzati da Maria De Filippi, ma Tina, oltre al reality show citato poco fa, ha lavorato come opinionista in Rai. Ebbene sì, Tina ha preso parte a programmi come La Vita in diretta e Domenica In, format sicuramente molto diversi rispetto alla loro versione attuale.

L’ultima curiosità riguarda il suo ruolo di mamma. Tina farebbe di tutto per il bene dei suoi figli. Tant’è che durante uno scherzo organizzato da Le Iene, convintasi che suo figlio fosse coinvolto in brutti giri, stava quasi per denunciarlo alla polizia. Questi sono le 5 cose che non sapevi di lei. Ora sei a conoscenza proprio di tutto sull’opinionista più amata di Uomini e Donne.