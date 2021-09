By

Uomini e Donne: l’addio della storica protagonista è vicino? Non mancano nuovi gossip sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Scopri tutte le news del 9 settembre del TG pettegola.

Uomini e Donne tra qualche giorno tornerà sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione, ma la storica protagonista del programma, Gemma Galgani, potrebbe lasciare il Trono Over.

La dama, in una recente intervista, ha svelato che abbandonerà gli studi Elios di Roma prima o poi, ma soltanto quando accadrà un episodio specifico. Quale? Scoprirlo non ti resta che guardare il nostro TG pettegola, che trovi in fondo a questo articolo, per saperne di più.

Da Uomini e Donne al compagno di Belen Rodriguez: scopri tutte le news del 9 settembre

Restiamo in tema Uomini e Donne. L’ex tronista Giulia Quattrociocche, dopo essere stata protagonista di numerosi gossip, ha scelto di venire allo scoperto e di raccontare tutta la verità su che cosa sta accadendo nella sua vita privata.

La Quattrociocche ha rivelato, dopo che alcuni suoi fedeli sostenitori l’avevano paparazzata in giro per le strade di Roma, di essere in dolce attesa del suo compagno! Il tutto è stato annunciato attraverso un dolcissimo scatto social.

Non mancano i succosi gossip sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La concorrente Miriana Trevisan ha confidato di aver trovato l’amore poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. La distanza e l’impossibilità di potersi sentire si riveleranno essere un problema per questa nuova coppia i loro sentimenti saranno in grado di resistere di fronte a questi primi problemi?

C’è poi Manila Nazzaro, anche lei fa parte del cast come Miriana Trevisan, che ha rivelato chi non vorrebbe mai incontrare durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Il suo nome riguarda un noto personaggio tv. Siete curiosi di sapere di chi si tratta?

Per ultimo, ma non per importanza, c’è Antonino Spinalbese che ha rivelato un inedito retroscena di cui nessuno era a conoscenza.