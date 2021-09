Ballando con le stelle continua a perdere pezzi. Dopo Raimondo Todaro, anche Lui ha scelto di dire addio al programma di successo di Milly Carlucci su Rai 1.

Ballando con le stelle è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione. Purtroppo però quest’anno Milly Carlucci sta perdendo i colossi del suo show di successo. Il primo a dire addio al programma, con tanto di polemica con la conduttrice, è stato Raimondo Todaro per poi essere seguito da altri colleghi.

In un primo momento si supponeva che l’addio di Todaro, che forse approderà ad Amici di Maria De Filippi nelle vesti di insegnante di danza, fosse l’unico ma purtroppo non è stato così. In quanto in molti dei ballerini professionisti più amati dello show, chi per un motivo chi per un altro, hanno preferito interrompere quest’esperienza. Nelle scorse ore, tra le pagine di Nuovo Tv, è stato ufficializzato un nuovo addio allo show. Di chi stiamo parlando?

Di Simone Di Pasquale! Il ballerino, sul nuovo numero del settimanale, ha confermato in prima persona il suo addio, svelando che cosa lo ha spinto a prendere tale scelta. Aggiungendo anche che Milly Carlucci è d’accordo con lui.

LEGGI ANCHE –> Ballando con le stelle, Milly Carlucci cambia tutto: ecco i primi concorrenti

Simone Di Pasquale lascia Ballando con le stelle: “Milly Carlucci è d’accordo con me”

Quest’anno per Milly Carlucci sarà un’edizione bella tosta. In quanto man mano sta vedendo i ballerini professionisti che il pubblico del piccolo schermo ama, abbandonare lo show. Il primo è stato Raimondo Todaro per poi essere seguito anche da altri tre colleghi.

Simone Di Pasquale va dunque ad aggiungersi alla lista, rivelando che ha preferito lasciare il progetto in quanto andando avanti con l’età non si sente più a suo agio ad esibirsi su un grande palco come quello di Rai, ma nonostante tutto spera di poter continuare la sua collaborazione con Milly Carlucci in maniera differente.

LEGGI ANCHE –> Milly Carlucci, sgarro a Maria De Filippi: a Ballando con le stelle arriva lei!

“Alla mia età non mi sento più a mio agio a esibirmi ballando su un palcoscenico” ha esordito il ballerino durante il corso dell’intervista. “Ne ho parlato con Milly Carlucci e lei è d’accordo con me“ ha poi svelato senza troppi giri di parole.

In questo caso, dunque, rispetto a quello che ha visto protagonista Todaro, c’è stato un addio pacifico. Tant’è che Simone spera di poter lavorare ancora una volta con la conduttrice, magari in una veste del tutto inedita.

Simone Di Pasquale ha lasciato Ballando con le stelle e con lui un altro storico volto del programma lascia lo show. Basti pensare, infatti, che ha esordito nella trasmissione sin dalla sua primissima puntata.