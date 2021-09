Aurora Ramazzotti ha interrotto la storia d’amore con Goffredo Cerza? L’ultimo gesto di lei ha tolto ogni possibile dubbio ai fan.

Aurora Ramazzotti nelle scorse ore si è ritrovata, a sua insaputa, al centro del gossip. Il motivo? Sul web si è sparsa la voce di una presunta crisi tra lei e il suo storico fidanzato Goffredo Cerza. Anzi, molti portali addirittura affermavano che si fossero già lasciati. In quanto sui social non apparivano insieme da diverso tempo.

In un primo momento la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aveva preferito di non commentare tale indiscrezione sul suo conto, fin quando non ha scelto di rompere il silenzio sulla sua relazione in quanto le voci sono sempre diventate più insistenti e i suoi fedeli sostenitori volevano sapere se la storia con Goffredo fosse davvero giunta al capolinea oppure no.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati? Ecco come stanno realmente le cose tra loro due.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, amore al capolinea? Il gesto di lei svela tutto

Aurora Ramazzotti si è ritrovata al centro della cronaca rosa, nonostante lei non ami più di tanto farne parte. Ma in molti volevano vederci chiaro sulla sua relazione con Goffredo Cerza per capire se entrambi avevano scelto di dirsi addio oppure se la loro storia prosegue a gonfie vele come sempre.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha utilizzato poche e semplici parole per parlare della sua relazione. In modo tale che il messaggio potesse arrivare forte e chiaro. Soltanto così ha potuto placare il gossip, rivelando tutta la verità su che cosa sta succedendo nella sua vita sentimentale al fianco di Goffredo.

“E siamo ancora qua e già“ ha scritto la figlia d’arte, pubblicando uno scatto che la immortala al fianco del suo fidanzato. Aurora e Goffredo non si sono lasciati. Né tantomeno la loro relazione si trova in un momento di crisi o qualcosa di simile.

La coppia non riesce a comprendere come sia nato il gossip sulla fine del loro amore, ma dopo le continue insistenze dai parte dei loro fedeli sostenitori hanno scelto di rompere il silenzio e svelare tutta la verità sul loro conto. In quanto la loro storia d’amore prosegue come sempre a gonfie vele e di crisi non c’è n’è alcuna traccia.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non si sono lasciati e non sono nemmeno in crisi. Il loro rapporto, fortunatamente, prosegue a gonfie vele e speriamo possa sempre proseguire in questo modo.