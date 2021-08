Michelle Hunziker sconvolge: clamoroso colpo di testa, che cambiamento!

Dimenticate la Michelle Hunziker che conoscete: dopo le vacanze estive, clamoroso colpo di testa della showgirl. Cambiamento epico, foto.

Michelle Hunziker cambia tutto e dà un taglio netto al passato. Dopo aver trascorso le vacanze con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste, dopo essersi concezza un ultimo weekend di relax insieme alla primogenita Aurora Ramazzotti, Michelle è rientrata in città e per il ritorno al lavoro ha deciso di sorprendere tutti sfoggiando un nuovo look.

Sin dal suo esordio, la conduttrice ha sempre sfoggiato i suoi lunghi capelli biondi, portandoli lisci o mossi, sciolti sulle spalle o raccolti in base alle occasioni. Da oggi, però, il suo pubblico dovrà dire addio alla lunga chiomba bionda perchè la Hunziker ha deciso di sfoggiare un nuovo look davvero mozzafiato.

Michelle Hunziker bellezza mozzafiato: il nuovo look conquista tutti

“Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio…”. Con queste parole Michelle Hunziker mostra ai fans il nuovo taglio di capelli che esalta ulteriormente la sua incredibile bellezza. Dopo aver mostrato i lavori in corso con una storia su Instagram, la conduttrice svizzera ha mostrato il risultato finale ai suoi followers che hanno apprezzato il taglio netto.



LEGGI ANCHE—>Aurora, Sole e Celeste: figlie Michelle Hunziker. La mamma svela quello che non aveva mai detto

Con il suo meraviglioso e rassicurante sorriso, Michelle mostra il nuovo taglio. La mamma di Aurora Ramazzotti ha detto addio ai capelli lunghi per sfoggiare un caschetto che, nella foto qui in alto, è mosso. Onde morbide su una lunghezza medio-corta per Michelle che, però, non rinuncia al colore biondo.

LEGGI ANCHE—>Michelle Hunziker, la verità mai detta sul matrimonio con Tomaso Trussardi

La nuova immagine della showgirl che tornerà preso a condurre Striscia la notizia, ma anche la nuova edizione di All together now, sta ottenendo un grandissimo successo. Tanti i complimenti per la Hunziler per la quale il tempo pare essersi fermato. Sono passati anni da quando cominciava a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, ma Michelle resta bellissima esattamente come anni fa. Elegante, raffinata, sorridente, umile e autoironica, Michelle mette d’accordo tutti,