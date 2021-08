Michelle Hunziker, la verità mai detta sul matrimonio con Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker, in una lunga intervista, parla del suo matrimonio con Tomaso Trussardi svelando la verità sulla presunta crisi di coppia.

Michelle Hunziker è sposata dal 2014 con Tomaso Trussardi con cui ha avuto due figlie, Sole e Celeste. Il loro è un matrimonio sereno e felice intorno al quale, tuttavia, ogni anno, nascono rumors in merito ad una presunta crisi matrimoniale.

Rumors che vengono prontamente smentiti da Michelle Hunziker che, stavolta, ha raccontato al settimanale Oggi come sta procedendo la sua estate con Tomaso Trussardi e le loro bambine.

Dopo un anno intenso, la Hunziker si sta rigenerando trascorrendo le giornate tra il mare e la montagna prima di tornare nuovamente a lavoro. Al settimanale Oggi, inoltre, ha commentato i rumors che la vorrebbero perennemente in crisi con il marito.

Michelle Hunziker e il matrimonio con Tomaso Trussardi: “La nostra estate più bella”

Per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che ha vissuto un grande dolore come la perdita del fratello, quella 2021, è l’estate più bella. Parola della conduttrice che, al settimanale Oggi, ha dichiarato:

“Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”, racconta la presentatrice che sulle vacanze che si appresta a trascorrere sulle Dolomiti aggiunge: «Mio marito ama la montagna. Le nostre estati ormai sono in vetta: adoriamo quei luoghi».

Al settimanale Oggi, la Hunziker ha parlato anche del suo impegno per aiutare le donne vittime di violenza. «Ho intrapreso un percorso di arti marziali e mi sto appassionando molto perché non ti insegnano solo una “tecnica” ma cambiano il tuo spirito, ti danno una forma di sicurezza che si rispecchia persino nel portamento. Sto già sognando di poter mettere a disposizione di tutte le donne quello che imparerò», spiega la mamma di Aurora Ramazzotti.

Sempre sorridente e piena di energia, Michelle, infine, svela di aver bisogno anche lei di un po’ di silenzio e staccarsi da tutto. «Sì, certo! A volte sento il bisogno di silenzio e di relax. A quel punto chiedo a Tomaso di prendere tutta la famiglia e andare a Bergamo. Io mi godo mezza giornata a casa da sola. Mi basta leggere, mangiare per terra davanti a una serie tv, dormicchiare… Cose semplici che mi ricaricano. Poi li raggiungo. Visto? Sono umana anch’io!», conclude.