Dopo 24 anni di matrimonio, l’inaspettato messaggio: la coppia vip spiazza

Su Instagram compare un collage di foto e il messaggio più inatteso: così la coppia vip stupisce tutti dopo 24 anni di matrimonio.

Ventiquattro anni insieme vanno festeggiati sempre e comunque. Si tratta del resto di un traguardo raro per questa epoca di relazioni a scadenza ravvicinata, un anniversario che sfiora le nozze d’argento ma che comunque necessita di una piccola celebrazione.

Potrà allora bastare anche un post su Instagram, a patto che sia qualcosa che possa stupire proprio come quello proposto dalla metà femminile di una delle coppie vip più amate e più ammirate di sempre.

Avete capito di chi stiamo parlando? Be’, se così non fosse state per scoprirlo continuando a leggere qua sotto.

LEGGI ANCHE –> Carolyn Smith: “Dovrò continuare le terapie, la lotta non è finita”

“Ci siamo sposati nel 1997”: il messaggio inatteso

“Un promemoria per @tinomichielotto Oggi è nostra anniversario. Ci siamo sposati nel 1997. Giornata memorabile. #wedding #anniversary”

A prendere simpaticamente in giro la sua dolce metà è la giudice più amata di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith.

Nella foto condivisa per ricordare il gran giorno si vedono diverse immagini dell’evento, tutte foto in cui la ex ballerina brilla nel suo seducente abito bianco.

Si tratta di un abito scivolato, che esaltava le forme di Carolyn la quale indossa anche un lungo velo candido sui capelli neri raccolti e ben tesi (già, proprio come le ballerine ci insegnano).

LEGGI ANCHE –> Malattia Carolyn Smith, la lotta al cancro al seno: “Cerco di essere positiva”

Sembra veramente il ritratto di un grande giorno, quello che solo le coppie destinate a un futuro felice hanno il privilegio di vivere e poi ricordare a lungo.

Del resto che le cose tra i due andassero a gonfie vele lo si sapeva oramai da tempo. Era stata la stessa Carolyn Smith a parlare della sua vita coniugale durante una lunga intervista al magazine Intimità:

“Nel mondo dello spettacolo c’è un alto tasso di infedeltà ma noi ci siamo fatti una promessa: quella di non tradirci. Quando ci siamo messi insieme sapevo bene che le tentazioni non gli sarebbero mancate però ero tranquilla perché ci eravamo fatti quella promessa, ovvero di parlarci prima che potesse eventualmente succedere qualcosa di…intimo con altre persone. Per fortuna in tutti questi anni insieme non abbiamo mai avuto bisogno di sfiorare l’argomento”

Non resta allora che augurare a questa meravigliosa coppia cento di questi giorni.