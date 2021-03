Malattia Carolyn Smith, la lotta al cancro al seno: “Cerco di essere positiva”

Malattia Carolyn smith, qual è? Cancro al seno contro cui la ballerina e giudice di Ballando con le stelle combatte da tempo.

Carolyn Smith, a novembre 2015, ha annunciato di avere un tumore al seno contro cui ha combattuto senza mai perdere il sorriso e la voglia di farcela. Sempre positiva e ottimista, la Smith si è sottoposta a diverse terapie per vincere la sua battaglia cercando di non perdere mai la speranza come ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Serena Bortone nel programma “Oggi è un altro giorno” in una puntata trasmessa lo scorso dicembre.

“Io sono positiva però ci sono momenti in cui ho bisogno di darmi carca. Quando mi sento giù? Cuffie, musica e mi carico”, ha raccontato la presidente di giuria di Ballando con le stelle.

Malattia Carolyn Smith: “Non c’è più segno del tumore, ma non è finita”

Lo scorso gennaio, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Carolyn Smith ha aggiornato i fans sulla sua lotta contro il tumore. Sin dal giorno in cui ha scoperto di avere un tumore, la Smith ha raccontato la sua lotta ai fans attraverso dei video pubblicati su Instagram.

Del tumore non c’è più segno come ha raccontato lei stessa in un video pubblicato su Instagram lo scorso gennaio aggiungendo, però, che sono state riscontrate un’infiammazione ed alcune cellule (non tumorali) di cui non si comprende la natura.

“Si spera che la prossima volta che mi dicano ‘è finita’, ma per ora continuo in modo positivo e fiducioso. Sono passati 5 anni e 4 mesi… non sono arrivata qui per poi mollare”, aggiungeva Carolyn nel video.

Sempre sorridente, sui social, la Smith trasmessa un messaggio di positività condividendo video e foto in cui si mostra positiva, piena di energia regalando anche dei siparietti danzanti in cui sfoggia il suo talento da ottima ballerina.

Accanto a lei, in tutti questi anni, c’è il marito Ernestino Michielotto che è sempre al suo fianco accompagnandola in tutte le tappe della sua vita.