Carolina, Tommaso e Giacomo Merello, figli di Marcella Bella: “Scalda il cuore”

Hai mai visto i figli di Marcella Bella? Sono Giacomo, Tommaso e Carolina Merello e sono tutti bellissimi come lei.

Marcella Bella è una delle artiste più amata dal pubblico nostrano. Non è difficile capirne il motivo visto che grazie alla sua bellissima voce e alle sue canzoni è riuscita a fare breccia nel cuore dei suoi fedeli sostenitori che però sono curiosi di sapere qualcosa in più sulla sua vita privata. Infatti, nonostante la cantante sia uno dei volti noti del mondo dello spettacolo, solitamente tende a proteggere la sua sfera privata. Senza esporre più del necessario i membri della sua famiglia.

Nonostante ciò su Instagram spesso e volentieri condivide brevi foto o video che ritraggono i suoi figli. Giacomo, Carolina e Tommaso Merello sono i figli della cantante e sono bellissimi come lei. I figli di Marcella Bella sono nati dalla sua unione con l’imprenditore Mario Merello. I due si sono sposati nel 1989 e poco dopo la loro unione è nato il primo figlio Giacomo, mentre gli altri due sono arrivati con maggiore calma, ma scopriamo insieme qualche curiosità in più sulla vita della sorella di Gianni Bella.

Figli di Marcella Bella: sono 3 e sono bellissimi come lei – FOTO

Dal matrimonio di Marcella Bella e Mario Merello, come anticipato, sono nati tre figli. Il primo figlio, Giacomo, è nato quando la cantante aveva soltanto 26 anni, mentre Carolina, la secondo genita è nata ben 12 anni e Tommaso, il più piccolo, è nato 11 mesi dopo. Dopo la nascita dei suoi figli, la sorella di Gianni Bella, che non molto tempo fa è ritornato sul piccolo schermo da Mara Venier, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo. Il motivo?

La cantante aveva voglia di vederli crescere e di non perdersi nessun passaggio importante della loro vita. Per questo motivo ha scelto di mettere un freno alla sua carriera artistica per poi ritornare in un secondo momento quando i suoi tre figli erano già grandicelli. Il primo, tra l’altro, in qualche occasione ha duettato con lei sul piccolo schermo degli italiani e sembrerebbe aver intrapreso la carriera di avvocato. Degli ultimi due, invece, che sono abbastanza presenti sui social di lei, non si hanno molte informazioni a disposizione, ma una cosa è certa: i figli di Marcella Bella sono bellissimi come lei.

La cantante, tra l’altro, ha anche dichiarato che una volta ritornata sulle scene, dopo un lungo periodo di assenza, non si aspettava di essere accolta con un certo calore da parte del pubblico convinta che ormai l’avessero dimenticata, ma così non è stato perché l’amore provato nei suoi confronti dura ancora oggi.

Su Mario Merello, marito di Marcella Bella, non si posseggono numerose informazioni. Se non che in passato ha avuto qualche problema con il fisco. Problema che è riuscito a risolvere in men che non si dica.