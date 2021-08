Cupola sul dolce: ecco come rimediare all’errore e sfornare torte perfette

La cupola sul dolce è uno dei vari errori a cui occorre rimediare per sfornare torte perfette: ecco quello che c’è da fare per evitarle.

Quante volte vi sarà capitato di preparare una torta e di pregustarne già il sapore e il risultato finale? Mentre la prepariamo già pensiamo a come sarà, alle sembianze che dovrà assumere ma poi sul più bello qualcosa va storto.

Sono tanti gli errori in cui si può incappare quando si prepara un dolce: pensiamo al fatto di sfornare una torta bruciata, e in questo caso significa che avremo regolato male il forno, o al contrario cruda e quindi significa che l’abbiamo tolta quando era ancora troppo presto.

Uno degli errori che può rovinare il nostro dolce dal punto di vista estetico è quando si forma la cupola al centro. Come ovviare allora a questo problema? Ecco il metodo per rimediare all’errore e sfornare una torta perfetta.

Ecco come rimediare all’errore della cupola sul dolce

Pur essendo in tanti a credere che la cupola sul dolce non sia un errore ma una caratteristica tipica della torta, proprio come le crepe sul plum cake, tanti sono anche dell’opinione contraria.

Se in alcuni casi la cupola non è poi del tutto evidente in molti altri può invece accadere che il dolce prenda una forma davvero strana quasi come un “vulcano”. In tutti questi casi allora è bene correre ai ripari.

Innanzitutto scopriamo quali sono le possibili cause che determinano la formazione delle cupola sul dolce. In molti casi può dipendere dal lievito che non è stato amalgamato bene al resto del composto. Se non sciolto a dovere con tutti gli altri ingredienti può causare queste protuberanze.

Un altro motivo può essere la temperatura del forno troppo elevata. Essa può determinare la formazione della cupola perché non cuoce in maniera uniforme la nostra torta.

Altre volte dipende da come versiamo l’impasto nella tortiera. Se non lo coliamo in modo uniforme rischiamo di assistere alla formazione dell’antiestetica cupola o protuberanza. Cerchiamo allora di stenderlo in modo omogeneo senza creare dislivelli.

Infine un errore che tanti fanno è quello di sbattere la tortiera sul tavolo per livellarla. In questo modo tenderemo a togliere anche aria all’impasto che è invece fondamentale per farlo lievitare.

E se nonostante tutte queste accortezze il nostro dolce esce dal forno con la cupola al centro ecco come possiamo fare per rimediare grazie a questo metodo che ci permetterà di sfornare una torta perfetta.

LEGGI ANCHE –> Torta bruciata, poco cotta e a vulcano: ecco come rimediare agli errori

Una volta sfornato il nostro dolce basterà posizionare un tagliare su di esso, quindi lo ribaltiamo. Aspettiamo che il dolce si raffreddi, poi lo andremo nuovamente a girare. A questo punto noteremo come la cupola sarà scomparsa.

Oltre a questo metodo che dovrebbe far tornare il vostro dolce “piatto” possiamo anche procedere a torta fredda. Ad esempio se non facciamo in tempo a rimediare appena sforniamo il dolce possiamo rimediare dopo preparando una ganache da versare sopra al dolce così da far notare meno l’errore. Altrimenti si può tagliare la parte superiore in eccesso e procedere a ricoprire la torta con una glassa.