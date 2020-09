Carolyn Smith: “Dovrò continuare le terapie, la lotta non è finita”

Carolyn Smith tornerà a Ballando con Le Stelle con il sorriso sulle labbra, ma la malattia non è ancora sconfitta.

Di origini scozzesi ma innamorata dell’Italia, nata in uno dei luoghi più freddi d’Europa ma esperta di danze caraibiche, ammalata da anni ma sempre sorridente: Carolyn Smith è la donna dei contrasti che ha saputo dimostrare come sia possibile combattere anche le battaglie più dure senza perdere il sorriso.

La danzatrice ha scoperto di avere un tumore maligno al seno nel 2015 e da allora si è sottoposta a una serie di terapie che almeno per un periodo sembravano aver sconfitto definitivamente la malattia.

Purtroppo negli anni il cancro di Carolyn è ritornato (l’ultima volta è stato nel 2018, con grande spavento di tutti i fan) e la danzatrice ha dovuto combattere con una recidiva, lotta che continua ancora, nonostante tutto l’impegno messo finora.

Carolyn ha raccontato la sua vicenda a Storie Italiane in una commovente testimonianza di vulnerabilità e di coraggio.

Carolyn Smith: “Non è ancora finita, continuo le terapie”

“Pensavo di aver finito con le cure, invece devo continuare con le terapie ogni tre settimane” ha spiegato la danzatrice a Eleonora Daniele che, però, non ha fatto alcun riferimento alla chemio o alla radioterapia. “Mi sento bene sia fisicamente sia psicologicamente anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali.” Sembra quindi che almeno per ora Carolyn non sia costretta a sottoporsi a un nuovo ciclo di chemioterapie ma che basti la terapia farmaceutica.

Dal punto di vista psicologico, come ha sempre fatto in passato, Carolyn sta affrontando anche la nuova sfida con spirito combattivo e grande energia: “Quando si deve combattere per qualcosa, che sia una malattia o altro, la forza deve venir fuori sempre” ha affermato, come ha fatto anche in molte interviste concesse in passato.

Nel corso degli anni Carolyn si è sempre battuta pubblicamente affinché la malattia in generale, ma in particolare il cancro, venisse accettata per quel che è e non negata. A questo fine al tempo della chemioterapia, Carolyn decise di non indossare parrucche o foulard (come fece ad esempio Nadia Toffa), ma di presentarsi sempre in pubblico con la testa rasata e un gran sorriso. L’obiettivo dichiarato dalla ballerina era “far sì che la malattia non sia più considerata un tabù”.

Anche nel periodo del lockdown Carolyn ha continuato a diffondere messaggi di forza e di allegria a sostegno di tutti i moltissimi follower che la seguono su Instagram.

In particolare, durante il lockdown Carolyn ha lavorato moltissimo al suo progetto Sensual Dance Fit, una classe virtuale per insegnare la sensual dance, una disciplina attraverso cui donne di tutte le età possono riscoprire il contatto con il proprio corpo e soprattutto possono tornare a sentirsi donne anche dopo aver subito dei traumi legati al peso o, come Carolyn, all’asportazione del seno.

Eleonora Daniele, che durante il lockdown ha affrontato l’ultima fase della gravidanza, ha sottolineato come Carolyn sia in grado di trasmettere ottimismo e positività soprattutto alle nuove generazioni, che dalla sua storia e dalla sua vita dovrebbero prendere esempio.

Nel frattempo, l’avventura di Ballando Con Le Stelle 2020 è pronta a iniziare dopo il grande spavento per la possibilità di dover rimandare ulteriormente la trasmissione.