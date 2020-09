Ballando Con le Stelle, Paolo Conticini ha fatto il tampone: come sta?

Paolo Conticini e la sua maestra di ballo erano in pericolo Coronavirus: le notizie dopo il tampone.

Quando Milly Carlucci e gli autori del programma hanno cominciato a lavorare all’edizione 2020 di Ballando Con Le Stelle erano consapevoli che sarebbe stata l’edizione più difficile della storia del programma.

Forse però non erano pronti a fronteggiare la serie di sfortune che finora ha colpito il cast e i ballerini di quest’edizione. Samuel Peron, trovato positivo al Coronavirus appena pochi giorni fa non sa ancora se sarà in grado di rientrare per ballare insieme alla sua allieva Rosalinda Celentano. Quest’ultima nel frattempo si sta allenando per gareggiare con un altro preparatore atletico. Si tratta di una donna: è il primo caso di coppia di donne che danzerà a Ballando Con Le Stelle, dopo il precedente creato da Giovanni Ciacci e dal suo insegnante Raimondo Todaro.

Anche Daniele Scardina era stato trovato positivo al Covid ma è risultato negativo al doppio tampone. La lavorazione del programma aveva dovuto fermarsi per ben due giorni, il tempo necessario a permettere la sanificazione del programma, ma a parte quel contrattempo Scardina è stato confermato nel cast dello show.

Le difficoltà però non erano ancora finite: Milly Carlucci ha parlato di un altro tampone che è stato necessario fare nel cast del programma e che ha tenuto letteralmente tutti con il fiato sospeso.

Tampone per Paolo Conticini, che almeno ci scherza su

Dopo un rinvio che è stato ritenuto strettamente necessario per la realizzazione del programma in sicurezza, Ballando Con Le Stelle è pronto a partire: la prima puntata andrà in onda domani, Sabato 19 Settembre.

Milly Carlucci però ha raccontato in conferenza stampa che proprio a pochissime ore dalla partenza dello show un brivido ha attraversato l’intera squadra di Ballando.

Paolo Conticini e la sua maestra Veera Kunninen sono stati sottoposti a tampone poiché si temeva che avessero potuto contrarre il Coronavirus.

Sarebbe stato letteralmente impossibile sostituire una coppia a così poco tempo dall’inizio del programma e, ovviamente, se i due fossero stati trovati positivi, sarebbe stato necessario sanificare di nuovo gli ambienti utilizzati anche dalle altre coppie per gli allenamenti.

“Paolo e Vera si sono sottoposti a doppio tampone con esame completo. L’esame è stato effettuato utilizzando due macchine differenti, quindi con analisi separate” ha specificato Milly Carlucci, al fine di rendere noto quanto la RAI prenda sul serio la sicurezza dei propri ospiti e dei propri lavoratori.

“Quando è arrivato l’esito negativo per noi è stato un grandissimo sollievo. Dopo il risultato negativo del tampone di paolo abbiamo capito che eravamo tutti in corsa per l’inizio di Ballando Con Le Stelle” ha concluso, probabilmente tornando con il pensiero al mese di Marzo, quando Ballando era stato completamente sospeso fino a data da destinarsi.