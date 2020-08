Ballando con le stelle, Daniele Scardina positivo al covid: come sta

Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta e concorrente di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, ha contratto il coronavirus. Ecco come sta.

Daniele Scardina è noto al pubblico, oltre che per le sue doti da atleta, è un pugile di successo, anche per la sua storia, purtroppo tramontata, con la conduttrice Diletta Leotta. Lo sportivo è stato scelto da Milly Carlucci per essere uno dei nuovi concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle ma purtroppo è stato comunicato che il suo percorso all’interno del programma, almeno per il momento, è stato sospeso in quanto è risultato essere positivo al coronavirus.

Daniele Scardina è positivo al coronavirus. La notizia, ufficializzata da Milly Carlucci stessa su Instagram, non arriva proprio come un fulmine a ciel sereno, visto che già due concorrenti avevano contratto la malattia.

La conduttrice però ci tiene a rassicurare che l’ex di Diletta Leotta non presenta gravi sintomi e che sta bene, ma è ancora presto purtroppo per potersi sbilanciare se parteciperà o meno a Ballando con le stelle. Il pubblico, e la conduttrice, sperano che il pugile possa rimettersi al più presto per debuttare quanto prima nel ruolo di ballerino.

Milly Carlucci fa chiarezza su Ballando con le stelle: quando inizia

In molti, dopo la conferma che anche Daniele Scardina ha il coronavirus si sono chiesti se questa nuova edizione di Ballando con le stelle, che era stata già rimandata a causa della pandemia, possa finalmente andare in onda.

La trasmissione, è bene precisare, dovrebbe debuttare sul piccolo schermo degli italiani il 12 settembre. Un tempo che, se la malattia che ha colpito i concorrenti infetti non dovesse andare incontro a peggioramenti, dovrebbe rivelarsi essere sufficiente per garantirgli una guarigione, permettendogli di tornare alla vita di sempre. Anche perché tutti gli altri aspiranti ballerini di Milly Carlucci, e relativo staff che lavora al programma, sono risultati essere negativi al covid 19.

Visualizza questo post su Instagram Cari amici, come promesso, vi diamo nuovi aggiornamenti su @ballandoconlestelle Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci) in data: 27 Ago 2020 alle ore 2:58 PDT

La presenza di Daniele Scardina a Ballando con le stelle, almeno per il momento, sembra essere incerta, anche se ovviamente si spera che le cose possano evolversi nel migliore dei modi in modo tale da garantire un ambiente lavorativo che non metta in pericolo tutti loro che ne fanno parte. Fortunatamente, come anticipato, né l’ex di Diletta Leotta né gli altri concorrenti positivi, non risultano avere gravi sintomi.