Virginio, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Virginio, chi è il cantante italiano? Età, altezza, peso, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Virginio, nome d’arte di Virginio Simonelli, è un cantante e un cantautore. Il suo nome è salito alla ribalta con la vittoria della decima edizione di Amici e, dopo essersi dedicato alla musica, nel 2020 torna in tv come concorrente di Tale e Quale Show, ma chi è davvero Virginio? Andiamo a scoprire tutto su di lui.

Virginio: età, altezza, peso e vita privata

Nome: Virginio Simonelli

Virginio Simonelli Nome D’Arte : Virginio

: Virginio Data di nascita: 31 Gennaio 1985

31 Gennaio 1985 Età: 35 Anni

35 Anni Segno zodiacale: Acquario

Acquario Professione: Cantante e Cantautore

Cantante e Cantautore Luogo di nascita: Fondi

Fondi Altezza: 175 cm



Peso: Non disponibile

Non disponibile Tatuaggi: ha tatuato la frase in latino “Temet Nasce” che è traducibile come “Conosci te stesso”

ha tatuato la frase in latino “Temet Nasce” che è traducibile come “Conosci te stesso” Profilo Instagram ufficiale: @virginionero

Virginio Simone è nato il 31 gennaio 1985 a Fondi e sin da piccolo manifesta una grande passione per la musica che la mamma asseconda facendogli prendere lezioni di pianoforte. Contemporaneamente frequenta il liceo classico e, dopo la maturità, decide di trasferirsi a Milano per alimentare la sua passione per la musica cercando di trasformarla in un vero lavoro.

Il cantante affronta un momento difficile quando i genitori, dopo 23 anni di matrimonio, decidono di separarsi. Periodo che supera grazie alla musica. Della sua vita privata non si sa nulla. Pur essendo molto presente sui social, infatti, è molto riservato pubblicando solo foto e video che riguardano il suo percorso musicale. Per quanto riguarda la vita privata, non sembrerebbe fidanzato.

La carriera

L’esordio di Virginio nel mondo della musica risale al 2006 quando partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con il brano “Davvero”. Il grande successo arriva quando nel settembre 2010 entra ufficialmente a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi vincendo quell’edizione del talent show nel 2011. Nel 2012, torna nella scuola più famosa d’Italia partecipando ad Amici Big.

Virginio è molto attivo come cantautore e ha scritto brani per Paola e Chiara, Francesca Michielin, Laura Pausini, Chiara, Raf, Lorenzo Fragola e altri artisti. A settembre 2020 partecipa alla decima edizione di Tale e Quale Show la cui prima edizione fu vinta da una grande attrice.