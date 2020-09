E’ stata la prima vincitrice di Tale e Quale Show nel 2012 incantando tutti per la sua bravura. Oggi, a distanza di otto anni, ecco com’è diventata.

Tale e Quale Show continua ad essere una delle trasmissione più amate e seguite dal pubblico. Il programma di Carlo Conti è giunta alla decima edizione, ma chi è stato il vincitore della prima edizione? Il programma ha debuttato nel 2012 con quattro puntate conquistando subito il pubblico. A vincere quell’anno fu una donna nonchè una delle attrici più amate dal pubblico e dotata di una voce bellissima. Curiosi di scoprire il nome? Andiamo a leggerlo insieme.

Serena Autieri è stata la prima vincitrice di Tale e Quale Show

La prima vincitrice di Tale e Quale Show è stata proprio Serena Autieri. Dotata di una voce bellissima, quella nel programma di Carlo Conti è stata un’esperienza bellissima per l’attrice che sfoggiò anche il suo talento canoro, lo stesso che sfoggiava quando recitava nella soap opera di Raitre “Un posto al sole”, all’inizio della sua carriera.

Come concorrente di Tale e Quale, la Autieri abbandonò la propria immagine trasformandosi ogni settimana in una cantante diversa. Serena Autieri, così, incantò il pubblico di Raiuno trasformando in Barbra Streisand, Antonella Ruggero, Lady Gaga e Loretta Goggi. Tutte grandi voci che la Autieri interpretò alla perfezione portando a casa la vittoria.

Visualizza questo post su Instagram Sunset in Porto Ercole🌝 #laserendipity #ioete #maremaremare #tramontosulmare #felicità Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri) in data: 18 Set 2020 alle ore 8:54 PDT

Da quell’esperienza sono passati diversi anni. Serena ha continuato a lavorare tornando alla recitazione e dedicandosi alla famiglia con la nascita della figlia Giulia nel 2013. si è divisa tra televisione e cinema alimentando la sua grande passione per la recitazione. Nel 2019 è stata una delle protagoniste della fiction di Raiuno “Un passo dal cielo” accanto a Daniele Liotti.