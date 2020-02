Eleonora Daniele incinta: “Sono una mamma con manie di controllo!”

Eleonora Daniele, incinta di una femminuccia che si chiamerà Carlotta, ha raccontato a Gente di come vive la sua prima gravidanza: tra (tanti) esami e la costante battaglia con le sue manie di controllo.

La gravidanza di Eleonora Daniele è stata fortemente desiderata, sia da Eleonora sia da suo marito Giulio Tassoni.

Quarantatré anni, bellissima e in piena ascesa professionale, Eleonora ha confessato di non aver avuto il desiderio di maternità fino a pochi anni fa, circa quattro.

Nel 2015 infatti un grave lutto familiare ha acceso in Eleonora il bisogno di avere un bambino tutto suo, come se l’orologio biologico avesse improvvisamente ricominciato a funzionare.

Negli anni successivi, e in particolare negli ultimi due, lei e Giulio hanno provato ad avere un bambino in maniera naturale. Purtroppo la gravidanza non è arrivata immediatamente: anche se non ce ne è stato bisogno, la Daniele ha spiegato che sarebbe stata disposta anche a ricorrere a metodi non naturali.

Oggi, quando la gravidanza è ormai prossima alla conclusione, Eleonora sta vivendo benissimo la sua sospirata maternità, anche se combatte giorno dopo giorno con il desiderio di fare sempre di più per assicurarsi che l’attesa si concluda in maniera serena e che la piccola Carlotta possa venire al mondo serenamente.

Eleonora Daniele: “Incinta, felice e ho tutto sotto controllo”

E’ piuttosto normale che durante la prima gravidanza le donne si facciano un po’ prendere dall’ansia e tentino in ogni modo di rassicurare se stesse sulla salute del bambino che portano in grembo e più in generale sull’andamento della gravidanza.

Per una persona abituata a avere tutto in pugno è molto difficile rassegnarsi al fatto che certe cose sono imprevedibili e non è possibile sapere in anticipo tutto quello che succederà nel corso dell’attesa. “Ho la mania del controllo e vorrò assicurarmi che tutto sia a posto. Lo faccio anche ora, con visite continue: un’ecografia in più mi fa stare tranquilla!”

Una piccola curiosità: nell’arco dei primi cinque mesi e mezzo della sua gravidanza, Eleonora ha preso la bellezza di dieci chili concentrandoli esclusivamente sulla pancia. Per questo motivo, almeno all’inizio della gravidanza, la Daniele era convinta di aspettare due gemelli. Alla fine, a seguito di tutti gli esami del caso, si è scoperto che il feto è solo uno e che è di sesso femminile.

Un grave lutto familiare

Nel 2015 moriva il fratello maggiore della presentatrice. L’uomo era affetto da autismo ed Eleonora si era sempre occupata di lui con grandissimo affetto.

La conduttrice ha raccontato che fu proprio la scomparsa del fratello a scatenare il lei il desiderio di avere un figlio. Eleonora ebbe infatti l’impressione che il tempo si fosse fermato e di essere rimasta intrappolata in un istante di dolore.

Purtroppo il desiderio di avere un figlio, arrivato in età così tardiva, non era facile da avverare, soprattutto perché Eleonora aveva già passato i 40 anni. Alla tristezza per la morte del fratello si sommò, per diversi mesi, anche la frustrazione e la tensione dovute al fatto di non riuscire a rimanere incinta. “Proprio quando ero più serena sono rimasta incinta naturalmente” ha spiegato la presentatrice, sottolineando ancora una volta come la connessione tra lo stato emotivo e lo stato fisico delle donne sia un argomento di capitale importanza per il benessere delle donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official) in data: 9 Feb 2020 alle ore 2:01 PST

Fortunatamente, quindi, la gravidanza e il futuro arrivo di Carlotta hanno riportato nella vita di Eleonora Daniele gioia e la speranza: “Ora la mia bambina mi dà energia e apre le porte a un sentimento immenso” ha dichiarato la presentatrice a Gente. Una parte di quell’energia andrà ancora nella conduzione di Storie Italiane, al timone del quale Eleonora rimarrà fino alla fine della stagione.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.