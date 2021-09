Torna single e ritrova l’amore: l’ex Uomini e Donne non si nasconde più

Dopo Uomini e Donne la sua storia d’amore era giunta al capolinea, ma ora sembrerebbe aver trovato l’amore al fianco di Lei.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una stagione nuova di zecca. Il dating show di Maria De Filippi presenterà ai telespettatori i nuovi protagonisti di quest’anno, ma non per questo ci si dimentica di quelli che fino a poco tempo fa popolavano gli studi Elios di Roma.

E’ il caso della coppia, ormai scoppiata, formata da Samantha Curcio e Alessio Cennicola. I due avevano trovato l’amore durante l’esperienza al Trono Classico, ma poco dopo la fine del programma, e diverse segnalazioni sulla presunta infedeltà di lui, hanno deciso di separare le loro strade.

I gossip però non si sono affatto placati e secondo diversi utenti della rete, Alessio avrebbe già trovato l’amore al fianco di un’altra ragazza, ma sarà vero? A rompere il silenzio è stato il diretto interessato che ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi fedeli sostenitori su Instagram.

Alessio Cennicola ritrova l’amore dopo Uomini e Donne? Il gesto di lui non lascia dubbi

Alessio Cennicola ha deciso di rispondere nelle scorse ore alle curiosità degli utenti della rete ed ovviamente non sono mancate le domande sulla sfera sentimentale della sua vita.

Qualcuno, infatti, gli ha prontamente chiesto se dopo la fine della sua storia con Samantha Curcio avesse già trovato l’amore. Anzi, addirittura se fosse già innamorato di questa nuova compagna. La risposta dell’ex protagonista del Trono Classico non è tardata ad arrivare, seminando non pochi dubbi tra gli utenti della rete.

“Assolutamente sì” ha risposto Alessio, che dopo la rottura con Samantha è stato massacrato dal web, confermando dunque di essere al momento impegnato. “Il problema però è un altro“ ha poi proseguito Cennicola. “Quale?” ha chiesto in maniera retorica, senza però rispondere.

Al momento la risposta data da lui potrebbe significare tutto o niente. In quanto potrebbe realmente aver trovato l’amore, ma al tempo stesso no avendo risposto con ironia. Subito dopo, però, Alessio ha pubblicato una nuova foto che sembrerebbe aver confermato che forse qualcuno di speciale nel suo cuore c’è.

La foto in questione, che trovate poco più in alto, lo immortala al fianco di una ragazza, di cui non si vede in volto, mentre formano un cuore. Certo, lo scatto non conferma la presenza di una compagna nella sua vita, ma ha insospettito e non poco gli utenti della rete convinti che effettivamente qualcuno abbia catturato l’interesse di Alessio Cennicola dopo Uomini e Donne, ma chissà. Per saperne di più, non ci resta come sempre che attendere ulteriori notizie.