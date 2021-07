Ammettilo, lo hai fatto anche tu. Dopo tantissimo tempo a sentirne tessere le lodi, hai deciso di comprare un paio delle scarpe più ricercate del momento. Ora hai un solo problema: come abbinare le Birkenstock? Non preoccuparti: ci siamo noi (ed Aurora Ramazzotti) a darti una mano!

Dopotutto se tutti ne parlano (e ne parlano bene) un motivo ci sarà. Partite come i “classici” sandali da “tedesco” che d’estate si fa vedere in giro per le cittadine italiani provvisto anche di calzino, le Birkenstock sono diventate un vero e proprio oggetto del desiderio.

Non si tratta solo (ehm) del loro look rilassato ma anche del fatto che sono comode, convenienti e utilizzate praticamente da tutte le star!

Certo: comprarle è un conto ma indossarle è un altro! Fortunatamente possiamo prendere spunto dalle nostre beniamine per creare un look perfetto: che ne dici di copiare Aurora Ramazzotti?

Come abbinare le Birkenstock (soprattutto quelle bianche): i suggerimenti fondamentali

Ah, le scarpe. C’è chi non smetterebbe mai di comprarle (come la sottoscritta) e comunque sentirebbe di non averne abbastanza (ehm… sempre la sottoscritta).

Arriva un momento nella vita di ognuna di noi, però, dove comprare le scarpe, oltre ad essere una necessità estetica, diventa anche una necessità… ehm, pratica!

Ok, va bene, se non avete capito di che cosa stiamo parlando stiamo solo cercando di giustificare l’acquisto di un paio di Birkenstock.

Per anni, infatti, queste scarpe sono state considerate quelle appannaggio unicamente dei turisti tedeschi senza stile e… delle persone senza stile in generale.

Ultimamente, invece, e complice anche il fatto che le vedi letteralmente ai piedi di chiunque, qualcosa è iniziato a cambiare.

Hai deciso che volevi anche tu un paio di Birkenstock e… il “danno” ormai è fatto: le hai comprate!

Appena comprate ti sei resa conto, poi, che non sono solo il paio di scarpe più comode tu abbia mai provato: sono anche stilosissime!

Il punto è che non riesci a capire bene… ehm, come utilizzarle!

Non preoccuparti, abbiamo i consigli perfetti per te e per insegnarti come abbinare le Birkenstock: ecco quali sono!

conosci la tua Birkenstock : che, poi, equivarrebbe a dire conosci te stesso (più o meno. Non siamo di certo Socrate ).

Importantissimo, però, scegliere la Birkenstock giusta per il tuo stile ! Visto che ne esistono diversi tipi, il consiglio migliore che possiamo darti (ed anche quello più utile) è quello di scegliere il tipo perfetto per te !

Esistono vari modelli e per ognuno di loro uno stile particolare: fai attenzione a scegliere il tuo!

: che, poi, equivarrebbe a dire (più o meno. di certo ). Importantissimo, però, scegliere la per il ! Visto che ne esistono diversi tipi, il consiglio migliore che possiamo darti (ed anche quello più utile) è quello di il per ! Esistono e per ognuno di loro uno stile particolare: a il tuo! regina del look : vuoi che la scarpa sia la regina del tuo look? Allora mettila in risalto! Non devi per forza comprarla di colori o fantasie bizzarre (anche se, ovviamente, il modello particolare aiuta). Scegli un outfit semplice, con colori basic: lascia che sia la scarpa a fare un figurone, magari aggiungendo dei calzini colorati . Vedrai che tutti ti guarderanno!

: vuoi che la scarpa sia la regina del tuo look? Allora mettila in risalto! Non devi per forza di o (anche se, ovviamente, il aiuta). Scegli un outfit semplice, con colori basic: lascia che sia la scarpa a fare un figurone, dei . Vedrai che tutti ti guarderanno! cosa indossare con le Birkenstock: vanno bene vestitini e shorts o gonne sopra il ginocchio. Ti consigliamo di evitare le lunghezze maxi che creano un effetto veramente troppo rilassato!

Usa linee morbide e scegli capi che diano l’impressione di essere pensati per una giornata al lago o al mare. Non esagerare con l’eleganza: sono scarpe perfette per far vedere quanto sei casual!

Se, però, vuoi usarle con un look elegante, allora possiamo copiare il look di Aurora Ramazzotti. Ecco come!

Copia il look di Aurora Ramazzotti con le Birkenstock bianche: ecco come abbinarle

Le Birkenstock bianche, in particolare, possono essere molto difficili da abbinare, non trovi?

Generalmente vengono associate al mare e a tutto quello che ha a che vedere con l’estate e con la sabbia.

Di certo sono perfette con una tuta a vita intera in lino o con un vestitino da spiaggia ma perché non provare ad abbinarle come ha fatto Aurora Ramazzotti?

Dopotutto la famosa figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha deciso di sfoggiare un look perfetto per la città o per il club (nonostante sia fotografata in un prato).

Con un vestitino nero (che tutte dovremmo avere nell’armadio) ed una borsa di design, il look con le Birkenstock è completo: ma come copiarlo?

Il vestitino nero, ovviamente, dev’essere quello che preferisci: se vuoi ti abbiamo già dato qualche opzione qui su quali scegliere copiando Alessia Marcuzzi.

In questo outfit, infatti, non conta solo il vestito ma, soprattutto, la borsa! Scegli pure il modello di abito che preferisci ma sarà la borsa a fare la differenza.

Aurora sfoggia un modello decisamente famoso e di marca: noi non possiamo essere da meno, ecco perché ti proponiamo due capi simili che potrebbero fare al caso tuo!

Entrambe le borse si trovano sul sito ufficiale di Zalando (e al momento attuale sono anche in sconto!).

La prima è una pochette di Alviero Martini: la trovi cliccando su questo link ed è perfetta per reinterpretare lo stile di Aurora!

La seconda, invece, è di Calvin Klein e la trovi cliccando su questo link: il colore forte farà da “contrasto” con le scarpe e renderà il tuo outfit veramente unico.

Che ne dici: proverai ad abbinare le Birkenstock bianche con una di queste borse?

Si tratta della modalità ideale per rendere le Birkenstock (di qualsiasi tipo e colore) “degne” di una serata elegante: perché non provare?