Vuoi sfoggiare un look bohémien ma non sai dove mettere le mani? Non preoccuparti: abbiamo un outfit di Alice Campello perfetto da copiare per farti iniziare!

Ti è sempre piaciuto lo stile “hippie” ma con una punta di eleganza? Guardi incantata i profili delle ragazze più bohémien di Instagram, invidiando i loro outfit che sembrano così semplici ma anche… estremamente complicati?

Tranquilla, non preoccuparti: ci siamo noi a darti una mano!

Abbiamo deciso di prendere ispirazione da un look di Alice Campello, modella ed influencer da 2,6 milioni di follower su Instagram.

Alice collabora con tantissimi brand e sfoggia spesso look ed outift veramente favolosi: che ne dici, proviamo a copiarla?

Look bohémien: proviamo a prendere ispirazione dall’outfit super chic di Alice Campello

Chic e bohémien non ti sembrano andare a braccetto? Forse è perché non hai ancora guardato per bene questa foto di Alice Campello!

La famosa influencer, infatti, ha sfoggiato un look veramente semplice che, però, non rinuncia ad un’influenza hippie senza dimenticare, però, l’eleganza.

Ti sembra impossibile copiare il suo stile?

Non preoccuparti: abbiamo noi tutte le idee e le opzioni che ti servono per provare a replicare questo look!

Come vedi, infatti, i pantaloni lunghi sono perfetti per quelle serate estive con un refolo di vento (o con la ricrescita dei peli, se non ti piace vederli).

Il look di Alice Campello è semplicissimo ma elegante ed i pantaloni sono il vero e proprio oggetto del desiderio, intorno al quale si costruisce tutto il look!

Il paio che ha scelto Alice è di Nicla; puoi acquistarli anche tu sul sito ufficiale, cliccando qui!

Si tratta di un capo con pantaloncino foderato all’interno, per proteggere la pelle dal tessuto a maglia raschel. La vestibilità della gamba è larga e la vita elasticizzata.

Insomma, sono perfetti da indossare con una scarpa bassa ed una maglietta basic: creano un look veramente elegante con pochissimo sforzo e possono risolvere numerose delle tue serate estive!

Se, però, vuoi provare ad incorporare questo stile nel tuo armadio, qui sotto trovi due nostre proposte e qualche consiglio di look.

Copia il look di Alice Campello: ecco le nostre proposte ed i consigli per essere chic e hippy

Per copiare il look di Alice, abbiamo pensato di proporti due opzioni, diverse tra loro e che potrebbero in qualche maniera rispecchiare il tuo stile.

Il primo è un paio di pantaloni di Missoni, che puoi trovare sul sito di Zalando (per ora con un forte sconto) cliccando qui.

Certo, si tratta di un capo costoso ma anche unico nel suo genere e veramente bellissimo!

Il secondo paio di pantaloni è di Mango ed anche loro puoi trovarli cliccando su questo link sul sito di Zalando.

Le righe sono più simili a quelle proposte da Alice Campello nel suo look bohémien ma con una tinta più facile da abbinare.

Non per questo si tratta di una scelta poco “stilosa“, anzi!

Per realizzare un look bohémien, infatti, il primo elemento deve essere sicuramente il tuo stile personale. Questi pantaloni devono piacerti, e tanto per di più!

Il capo, infatti, è particolare e non così semplice come sembra da abbinare: Alice Campello, nelle foto sopra, ha scelto dei colori che tendono al rosa ed ha deciso di abbinare così i suoi accessori.

Con una maglia bianca ed un accessorio che riprenda i colori delle righe avrai sicuramente un outfit perfetto in pochissimo tempo.

E se vuoi osare? Ricorda che con le righe è molto facile fare dei passi falsi: noi ti consigliamo sempre di tenerti su colori basic e a tinta unita.

Se non vuoi usare colori troppo “noiosi“, il suggerimento è quello di cercare di riprendere i colori che hai scelto per i pantaloni e “costruire” il tuo look da lì.

Ricorda che con questi outfit funzionano benissimo gli accessori in pelle od in paglia: sì a materiali naturali e no, assolutamente no, a colori fluo o accessori futuristici!