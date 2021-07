Inutile cercare di discutere: Bella Hadid a Cannes 2021 ha conquistato tutti con il look più particolare ed alla moda di tutti. Ecco quanto costa e come copiarlo!

Eravamo sicure che quest’anno gli abiti ed i look di Cannes 2021 non ci avrebbero deluse e, fortunatamente, abbiamo avuto ragione.

Sono manifestazioni come queste, infatti, ha tracciare una linea netta e definita tra chi lavora nella moda e chi pensa di farlo (come certe influencer, vestite di colori inadeguati e convinte anche di essere paladine del green… washing, però!).

Ad indossare il capo più bello di tutti, adesso possiamo dirlo, è stata la modella Bella Hadid che ha deciso di sfoggiare un look veramente da far girare la testa.

Scopriamo di chi è, quanto costa ed anche come puoi fare per replicarlo!

Bella Hadid a Cannes 2021 con l’abito nero ed il gioiello a forma di polmoni conquista tutti: ecco di chi è e quanto costa il suo look

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Schiaparelli (@schiaparelli)

Da quando ha fatto la sua prima apparizione sul tappeto rosso di Cannes 2021, Bella Hadid(se ancora ne aveva bisogno) ha decisamente conquistato il cuore degli amanti della moda.

La modella, infatti, ha prima sfoggiato un abito bianco di Jean Paul Gaultier, con uno scialle nero incorporato, e poi, due giorni fa, ha deciso di sbaragliare definitivamente la concorrenza con questo look.

Di quale parliamo? Ma ovviamente di quello sfoggiato alla premiere di “Tre piani” (Three Floors), tenutasi domenica 11 Luglio 2021, dove Bella si è presentata con un abito di Schiaparelli!

Il capo fa parte della Haute Couture Fall-Winter 2021/22, ed è stato disegnato proprio da Daniel Roseberry (da qualche anno il direttore creativo di Schiaparelli).

LEGGI ANCHE –> Il Festival del Cinema di Cannes è tornato! Ecco i look più glamour e i red carpet più sfavillanti!

Si tratta di un abito nero con le maniche lunghe in crêpe di lana (un tessuto leggero, non preoccupatevi per lei) ed una scollatura profondissima!

Il capo presenta poi, direttamente incorporato con il vestito, una collana veramente favolosa e che ha attirato gli sguardi di tutti.

Si tratta di un favoloso gioiello a catena larga e dorata, a forma di polmoni (che coprono, accuratamente, la scollatura) e decorata con piccoli strass.

Il capo ha fatto in poche ore il giro del mondo ed è adesso sulla bocca di tutti!

Se volete comprarlo, potete farne richiesta sul sito ufficiale di Schiaparelli cliccando qui e mettendovi in contatto con il team delle vendite.

I prezzi di Schiaparelli si aggirano intorno ai 5.000/7.000 euro per capo: insomma, sappiate che non si tratta di certo di un acquisto economico!

Copia il look di Bella Hadid: ecco come sfoggiare un “semplice” vestito nero facendo girare tutte le teste

Ma come possiamo copiare questo look, che ha fatto parlare veramente tutto il mondo e che è stato già incoronato come il migliore di Cannes 2021?

Ovviamente, visto che è quasi impossibile potersi permettere il pezzo originale, dobbiamo cercare di capire perché questo look è così fantastico.

Partiamo dall’inizio: Bella Hadid, a Cannes 2021, ha sfoggiato una cosa molto più importante di pezzi di design o gioielli importanti.

Lo stile! Abiti classici, con colori basic e linee pulite ed eleganti: questo è il vero segreto per essere sempre alla moda, poco importa quale sia il trend del momento!

LEGGI ANCHE –> Il look più sensuale dell’estate? Quello con il bustier di pizzo ed i pantaloncini come Alessia Marcuzzi

Di certo, però, bisogna anche essere in grado di mostrarsi innovativi, anche e soprattutto quando abbiamo a che fare con i “mostri sacri” della moda, tipo un vestito nero.

Per questo motivo, quindi, la collana di Schiaparelli ha fatto così tanto scalpore.

Si tratta di un pezzo unico, che parla dei nostri tempi e che attira decisamente l’attenzione pur rimanendo… incredibilmente elegante!

Per copiare il look di Bella Hadid a Cannes, quindi, noi abbiamo pensato di proporti questa combinazione.

L’abito è un “semplice” vestito nero di Trendyol che trovi sul sito di Zalando cliccando qui.

Il capo ha le spalline molto pronunciate, esattamente come quelle di Bella Hadid, ed una scollatura profonda.

Certo, non si tratta proprio del medesimo vestito ma è abbastanza particolare per “spiccare” tra gli altri, pur senza rinunciare alla classicità del vestitino nero!

Per completare il look, poi, abbiamo deciso di proporti un accessorio decisamente particolare.

Si tratta di una collana di Vivienne Westwood che trovi sul sito di Zalando cliccando qui (e ti consigliamo di guardarla al più presto, visto che per ora è in saldo!).

La collana è dorata, ha una grossa catena ed un pendaglio niente male. Si possono scorgere, infatti, le parole “Get a life” e cioè, “fatti una vita“.

Si tratta sicuramente di un accessorio estremamente particolare che può “rubare” la scena.

Insomma, anche se non possiamo assicurarci l’abito di Schiaparelli, possiamo comunque sognare di copiare il look di Bella Hadid a Cannes 2021, con qualche espediente.

Tentar non nuoce, no?