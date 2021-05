Il look macramè di Ilary Blasi ci ha conquistate: ecco come copiarlo e come sfoggiare questo tessuto senza sembrare un centrino!

La sola parola “macramè” generalmente ci fa pensare a centrini pesantissimi e coperte posate sui divani a casa di nonna.

Bene, ovviamente è arrivato il momento di ricredersi e a comunicarcelo, tra le altre, è proprio Ilary Blasi.

La famosa conduttrice, infatti, si è fatta vedere nella puntata di ieri de l’Isola dei Famosi con un completo in pizzo e macramè che promette di diventare un must estivo.

Scopriamo come copiarla (senza sembrare un sotto tavola!)

Il look macramè di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: marca, costo e dove acquistare i capi

Un outfit veramente incredibile quello proposto da Ilary Blasi nella puntata di venerdì 7 Maggio 2021 durante l’Isola dei Famosi.

La conduttrice, infatti, si è fatta vedere in un look unico composto da una maglia crop top a maniche lunghe e pantaloni a zampa d’elefante… interamente in macramè!

Quando sentiamo questa parola, spesso, ci vengono letteralmente i brividi pensando ai centrini pieni di polvere nelle case delle nostre nonne.

Bene, sappiate che il macramè, invece, sarà uno di quei materiali che, complice anche il look delle star, tornerà prepotentemente in auge questa estate.

LEGGI ANCHE –> Cinque must have degli anni ’70 che andranno di moda anche questa primavera

Gli anni ’70 stanno tornando, lo sappiamo: per questo motivo, quindi, è meglio cercare di capire come indossare questo look ed anche scoprire dove accaparrarselo!

I capi sfoggiati ieri da Ilary appartengono entrambi alla marca Redemption: il brand dona il 50% dei profitti in beneficienza o almeno così è indicato sulla loro pagina Instagram.

Il top indossato da Ilary lo trovate cliccando qui: si tratta di un modello con l’orlo smerlato e le maniche ampie per favorire un effetto di fluidità.

I pantaloni, invece, si trovano cliccando su questo link: entrambi i capi sono 100% cotone, freschi e perfetti per le serate estive!

Come copiare il look di Ilary Blasy: le proposte per assomigliarle

Abbiamo parlato molte volte del look di Ilary Blasi.

La famosa conduttrice, infatti, colpisce molte volte per i suoi look eleganti e sensuali, sempre perfetti.

Anche in questa occasione, quindi, possiamo ben dire che Ilary ha fatto centro.

Per copiarla, ti proponiamo due capi che abbiamo trovato sul sito di Zalando.

I pantaloni li trovi cliccando su questo link mentre il top lo puoi acquistare cliccando qui.

Nonostante la “difficoltà” di sfoggiare un outfit interamente in pizzo e macramè (ed i “rischi” legati ad una scelta del genere), Ilary è stata semplicemente perfetta!

Certo, tanto fanno i suoi capelli ondulati (qui ti abbiamo spiegato un metodo incredibile per ottenere le beach waves usando la cinta dell’accappatoio) e del trucco sapientemente dosato ed impostato.

LEGGI ANCHE –> Ilary Blasi, la prima volta con Francesco Totti: la pazzesca confessione

Replicare il suo look anche se non abbiamo a disposizione parrucchieri e truccatori, ovviamente è possibile!

L’importante è non “cascare” in alcuni errori che potrebbero vanificare tutto il duro lavoro fatto per mettere insieme il look.

Teniamo a mente alcune regole quando vogliamo proporre un outfit interamente di pizzo o macramè:

evitare di esagerare con gli accessori : stiamo già “puntando in alto con il nostro look. Non scegliere scarpe o gioielli eccessivi o che attirino l’attenzione!

: stiamo già “puntando in alto con il nostro look. Non scegliere scarpe o gioielli eccessivi o che attirino l’attenzione! sbagliare “l’occasione” : anche se Ilary è sembrata elegantissima, ricordati sempre che sta conducendo un reality… che parla di isole! Il macramè è perfetto per tutti gli appuntamenti in orario diurno: non sfoggiarlo a cena!

: anche se Ilary è sembrata elegantissima, ricordati sempre che sta conducendo un reality… che parla di isole! Il macramè è perfetto per tutti gli appuntamenti in orario diurno: non sfoggiarlo a cena! il troppo “stroppia”: puoi certamente provare un outfit monocromo (ehm… monopizzo) come ha fatto Ilary ma ricordati di non abbinarlo ad elementi troppo naturali.

Borse di paglia, sandali in corda, borse (anche loro!) in macramè: questo materiale è perfetto per l’estate ma c’è sempre il rischio di esagerare!

Se non vuoi fare troppi danni, prova a “spezzare” il look, senza partire immediatamente con il total outfit: sarai molto più tranquilla (e fashion!)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra e Raimondo (@zorpiniarchive)

Ora che sai dove comprare i pezzi del look macramè di Ilary Blasi ed anche come abbinarli sei pronta per conquistare l’estate!

Ricorda solo i nostri (piccoli) suggerimenti ma, poi ed ovviamente, ricorda che l’unica regola è… sentirsi a posto con sé stesse!

Adesso che sai che le vibes anni ’70 stanno tornando puoi sbizzarrirti: pronta a tuffarti… nel macramè?