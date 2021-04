Chi ha detto che la moda è circolare aveva proprio ragione; ecco i cinque must have che vengono dagli anni ’70 che torneranno nel 2021!

Anche se il 2021 è iniziato (ormai) già da quattro mesi e se la situazione mondiale attuale (ehi, c’è ancora la pandemia!) non sembra sorriderci, questo non vuol dire che dobbiamo scordarci… lo stile!

Se la moda è circolare (piccolo spoiler: lo è), lo sono quindi anche alcuni dei fashion trend che decidono di tornare nei nostri armadi.

Ecco quali sono quelli che vengono direttamente dagli anni ’70 e che non ti puoi assolutamente perdere!

Must have anni ’70: ecco i cinque che torneranno nel 2021

Pensavi che gli anni ’70 ci avessero abbandonato per non tornare più?

No, non preoccuparti: durante questo 2021 ci sono molti trends che riprenderanno proprio alcuni degli elementi fondamentali di quegli anni!

Lo stile degli anni ’70, infatti, si caratterizza per alcuni elementi veramente interessanti ed incredibili.

A cavallo tra i figli dei fiori ed i suoni della disco music, gli amanti dello stile seventies possono scegliere solo una ed una spiaggia: quella dell’esagerazione!

Che sia maxi o che sia mini, il look di quegli anni di certo non passava inosservato.

Tra i tanti capi e stili all’avanguardia, bisogna riconoscere agli anni ’70 lo sdoganamento del look unisex (grazie all’indimenticabile Pierre Cardin) e delle atmosfere “futuristiche“.

Crochet, lurex e tutti i materiali più “assurdi” la fanno da padrone: insomma, è proprio il caso di dire che si tratta di un decennio divertentissimo!

Ecco quali sono i cinque must have che andranno tantissimo nel 2021 e che arrivano direttamente dagli anni ’70 (e, soprattutto, che devi comprare il prima possibile!):

stampe floreali : sì, è vero, anche Miranda Priestly lo diceva in Il Diavolo Veste Prada.

I fiori a primavera ti sembrano groundbreaking? Bene, il motivo è che lo sono!

Per questa stagione ti consigliamo di mettere le mani il più possibile sulle tipiche stampe seventies a fiori .

Sì a colori accesi , fiori che sorridono e fantasie che urlano Woodstock (lo sappiamo che il Festival è del 1969 ma la moda non conosce divisioni!).

Meglio ripescarli dal cassetto degli accessori !

Andranno per la maggiore le forme tonde e bombate ed i con colori veramente particolari ( basta nero ): insomma, l’idea è proprio quella di guardare il mondo attraverso un paio di lenti colorate.

Sei pronta ad… aprire gli occhi?

Anche se abbiamo già scoperto che il rischio che tornino i jeans a vita bassa è… alto (il gioco di parole non è voluto), fortunatamente potremo rispondere anche con i pantaloni seventies.

Modelli flared (te ne abbiamo parlato qui) o a zampa d’elefante e pantaloni con la gamba dritta e larga la faranno da padroni.

Potrai prendere ispirazione da tutte le star anni ’70 più famose come abbiamo già fatto qui quando abbiamo cercato idee per indossare la classica camicia bianca !

Sappi, però, che il vero must sarà rappresentato proprio da tutte quelle scarpe dal tacco e dal plateau pesante che andavano tantissimo… negli anni ’70!

Scegli modelli il più particolari , colorati ed assurdi possibile: quando potremo uscire, infatti, di certo non vorremo rimanere nell’ombra!

Per declinare questo capo anche in primavera, quindi, hai solo un’opzione: ovviamente quella di rivolgerti al suo compagni anni’70!

Questa estate e primavera andranno tantissimo tutti i capi crochet, con una tipica fantasie a righe colorata.

Uno di questi capi non può assolutamente mancare nel tuo armadio: che cosa stai aspettando?

Se sei una fan degli anni ’70, se avresti sempre voluto vivere in quel periodo e se ti manca la possibilità di provare ad essere una figlia dei fiori, questa è la tua occasione.

I tuoi outfit, infatti, potranno essere assolutamente alla moda senza dover rinunciare alla tua passione.

Con questi cinque irrinunciabili must have puoi costruire alcuni dei look che saranno veramente tra i più in di questa estate: non perdere l’occasione!