Le beach waves sono il simbolo della libertà, della spensieratezza, della vita fuori dagli schemi e delle giornate passate in spiaggia: ecco come ottenerle in casa in maniera semplicissima!

Le beach waves sono un tipo di onda morbida e allegramente disordinata che danno alla chioma un aspetto naturale e voluminoso. Si tratta di un’acconciatura da poter sfoggiare praticamente ogni giorno, dal momento che risulta essere estremamente informale e chic allo stesso tempo.

In primavera e in estate diventa un’alleata perfetta dei nostri capelli, dal momento che permette di creare una piega duratura e che necessita di pochissima manutenzione.

Il metodo infallibile e semplicissimo per le beach waves fai da te!

In genere le beach waves vengono realizzate con un’apposita piastra per capelli ondulata oppure con un lungo e paziente lavoro con il ferro arricciacapelli.

Naturalmente si tratta di un procedimento lungo e potenzialmente noioso che porta via tempo ed energie, quel tempo e quelle energie che, con le belle giornate che stanno arrivando, sicuramente vorremmo passare all’aperto piuttosto che in casa a curare la messa in piega.

Non bisogna inoltre dimenticare che l’utilizzo della piastra e del ferro per i capelli danneggia la chioma, soprattutto se questo tipo di messa in piega viene realizzata in maniera frequente.

Infine, in primavera e in estate facciamo lo shampoo più spesso, e di certo utilizzare la piastra o il ferro ogni due o tre giorni non è esattamente la scelta più salutare per i nostri capelli.

L’ideale sarebbe allora un metodo per creare le beach waves fai da te con poco sforzo e senza calore: eccolo!

Le beach waves con la cintura di spugna

L’unico attrezzo necessario per realizzare questa particolare messa in piega è una semplice cintura di spugna o di microfibra, di quelle che si utilizzano di solito con gli accappatoi.

L’altro attrezzo è una semplicissima spazzola che servirà a districare i capelli così da poterli dividere e lavorare più facilmente.

Per quanto riguarda i prodotti da utilizzare per la messa in piega servirà una schiuma modellante per aiutare la piega a rimanere in forma per un periodo più lungo.

Procedimento

Fare lo shampoo e avvolgere i capelli in un’asciugamani per diversi minuti, in modo da assorbire senza fatica l’acqua in eccesso. Rimuovere l’asciugamani e applicare un’abbondante dose di spuma sui capelli, insistendo in maniera particolare sulle lunghezze e naturalmente sulle punte. Asciugare i capelli con il phon, al fine di eliminare la maggior parte dell’acqua ma lasciando i capelli leggermente umidi. A questo punto spazzolare i capelli e dividerli in due metà identiche, appoggiandole ognuna su una spalla. Disporre la cintura di spugna sulla testa, come se fosse un comune fermacapelli, quindi iniziare ad avvolgere ciocche di medie dimensioni intorno alla cintura, eseguendo il lavoro prima da un lato e poi dall’altro della capigliatura. Dopo aver avvolto i capelli il più possibile si dovrà fermare ogni “treccia” con un elastico, in maniera che non si sciolga. Terminato il lavoro su entrambi i lati della testa si potrà utilizzare la parte rimanente della cintura per avvolgere i capelli intorno alla testa (si tratta di uno stratagemma molto utile se si esegue la messa in piega di giorno, in maniera che la cintura penzolante non sia d’ostacolo nello svolgimento delle normali attività della giornata) oppure si possono lasciare le due parti della cintura semplicemente penzoloni, fissando la cintura sulla testa con una fascia elastica per capelli. Questo secondo sistema si rivela utile se si decide di eseguire la messa in piega durante la notte, rendendo più confortevole il momento in cui si appoggerà la testa sul cuscino.

Naturalmente, più tempo si tengono i capelli “in piega”, più a lungo durerà l’acconciatura.

Utilizzando una buona spuma fissante le beach waves realizzate con questo metodo durano in forma perfetta per almeno due giorni!