Stefano De Martino fidanzato? La risposta da Oscar conquista tutti

Stefano De Martino è fidanzato? Una domanda su Instagram scatena la risposta da Oscar del conduttore napoletano.

Stefano De Martino soddisfa la curiosità dei fan rispondendo alle domande dei fan attraverso l’apposita funzione Instagram. Oltre agli utenti che hanno provato a strappargli spoiler sulla semifinale di Amici 2021 chiededogli il nome del quarto finalista, c’è anche chi gli ha chiesto quando si fidanzerà.

Da quando è finito il matrimonio con Belen Rodriguez, nonostante rumors e indiscrezioni, il conduttore napoletano è ufficialmente single. Di fronte alla domanda sulla sua vita privata, Stefano ha risposto pubblicamente scatenando gli applausi dei followers.

Stefano De Martino, la risposta sulla fidanzata conquista il web

Nella vita di Stefano De Martino c’è una fidanzata o è ancora ufficialmente single? I fans hanno provato a fargli spifferare qualcosa ponendogli una domanda diretta su Instagram. Il conduttore napoletano ha deciso di rispondere e le sue parole hanno divertito tutti i suoi followers.

A chi gli ha chiesto quando troverà una fidanzata, il conduttore napoletano che ha mostrato ammirazione nei confronti di Giulia Stabile, ha risposto: “Mamma lo so che sei tu a scrivere”.

Sempre ironico, De Martino continua a mantenere un basso profilo preferendo non parlare della sua vita privata. Durante la puntata del serale di Amici 2021 del 17 aprile, però, ha fatto un’eccezione e, senza scendere nei dettagli, ha detto:

“È difficile giudicare perché Deddy si è confrontato con un brano forse più grande di lui. Perché Brunori Sas parla di un amore maturo, una coppia che da 20 anni si dice sì, una coppia che non deve confondere più l’amore e l’innamoramento che non è più tempo e sono sicuro che ci vorranno un po’ di anni per capire la differenza per te. Io ci ho messo un sacco”.

Stefano, dunque, per ora, è concentrato sulla sua carriera e sul figlio Santiago di cui è follemente innamorato e con cui trascorre il tempo libero che ha a disposizione. Ufficialmente single, riuscirà a trovare l’amore durante i mesi estivi?