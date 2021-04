Se non sai che ogni ragazza dovrebbe avere nell’armadio un “little black dress” lascia che sia Alessia Marcuzzi a darti l’ispirazione!

Hai mai sentito questa espressione inglese, che potremmo tradurre come “vestitino nero“?

Con ogni probabilità, la risposta è sì. Da quando siamo giovani, infatti, ogni consiglio o suggerimento di moda si “riduce” a questo: bisogna sempre avere un vestitino nero nel nostro armadio!

Se ti sei mai chiesta per quale motivo, ci pensa Alessia Marcuzzi a ricordarcelo: ecco come prendere ispirazione da lei!

Little black dress: un must have nel tuo armadio

Che Alessia Marcuzzi sia una delle show-girl dalla quale prendere ispirazione lo sapevamo già.

Dopotutto, avevamo già analizzato attentamente i suoi outfit per chi ha un fisico a rettangolo come il suo!

Nella puntata di due giorni fa a Le Iene, però, la conduttrice classe 1972, ha sfoggiato un vestito da capogiro, diventato immediatamente il centro delle attenzioni di tutte le It Girl.

Parliamo di un little black dress di Dolce&Gabbana, direttamente dalla collezione primavera 2019 del brand e che promette di fare veramente scalpore.

Che il tubino nero sia uno dei must have dell’armadio di ogni ragazza è, ormai, un fatto assodato.

Questo capo, infatti, è quasi sempre quello che ci salva quando non sappiamo veramente cosa indossare!

Può essere elegante e provocante al tempo stesso ed evocare paragoni decisamente importanti.

Se è stata Coco Chanel ad “inventare” il taglio del tubino nero, di certo Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany lo ha consacrato nell’olimpo della moda (indossando, nello specifico, Givenchy).

Il vestitino nero, negli anni, ha subito evoluzioni e modifiche ardite che lo hanno reso il protagonista di molte collezioni.

Basta pensare al modello “safety pin” del 1994 proposto da Versace per ricordarci come un “semplice” vestitino nero possa diventare… tutt’altro!

Anche se questo abito ha una storia ed un passato così articolato, Alessia Marcuzzi ha deciso di proporlo in una versione veramente basic e, allo stesso tempo, d’impatto.

Il capo, nella sua semplicità, sfoggia una guaina in jacquard che ricorda un corsetto d’altri tempi.

Il bustier steccato, le stringhe, il pizzo si sposano alla perfezione con le bretelline sottili (se vi piacciono, qui vi abbiamo dato cinque idee per indossare lo slip dress).

La lunghezza del capo, (che arriva poco sotto il ginocchio) viene “compensata” dallo spacco centrale sul retro e dalla profonda scollatura.

Insomma, proprio come dice Alessia: “Beccate sti spicci!“.

Come replicare il tubino nero di Alessia Marcuzzi: ecco alcune opzioni

Ma come possiamo replicare l’outfit di Alessia Marcuzzi (soprattutto se non ci possiamo permettere un Dolce&Gabbana)?

Abbiamo alcune opzioni, a disposizione, che possono sicuramente venirci incontro.

I tre che vedi in foto sono tutti capi che provengono dal sito di Zalando e sono perfette per reinterpretare questo stile a seconda del tuo gusto personale!

Partiamo dall’abito bustier di NLY by Nelly, che puoi acquistare a 39,99 euro cliccando qui: è il capo perfetto per avvicinarsi quanto più possibile allo stile di Alessia Marcuzzi!

Semplice ed elegante ma indiscutibilmente sensuale!

Se invece preferisci un tocco di colore, puoi provare questo favoloso vestito estivo Zalando per NA-KD a 37,49 euro con lo scollo quadrato e l’arricciatura.

Perfettamente in linea con i toni pastelli che la faranno da padrone nella primavera ed estate 2021 (qui ti abbiamo spiegato a chi stanno bene i colori pastello).

Infine, se ti piace l’idea di osare un po’ di più, puoi valutare questo abito di Glamorous a 25,99 euro.

ll capo ha uno spacco sul davanti abbastanza alto e si annoda intorno al collo in maniera decisamente sensuale.

Un buon compromesso tra il little black dress e il tuo stile personale!

Per completare l’outfit, poi, ricordati di seguire l’esempio di Alessia Marcuzzi: lascia che sia l’abito, nella sua semplicità, a parlare!

Come accessori vanno bene scarpe e borsa nera, oppure con colori basic come il nude (oltretutto ti regala anche qualche centimetro in più!).

Evita di strafare con il trucco o con le acconciature e sarai semplicemente perfetta!

Insomma se less is more è bene ricordare che anche black… è abbastanza!