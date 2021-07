By

Le unghie con dettagli in oro sono estremamente eleganti ma sono adatte anche a una manicure “base”, ma che sarà in grado di portare una nota preziosa nella vita di tutti i giorni.

Quando si parla di colori metallici sulle unghie come l’oro e l’argento, si tende a immaginare manicure estremamente eleganti, ideali da indossare principalmente durante occasioni formali o momenti speciali dell’anno, come le festività.

Fortunatamente però la fantasia delle nail artist consente di realizzare delle unghie con dettagli in oro davvero molto eleganti ed estremamente raffinate, ma abbastanza discrete da poter essere portate tranquillamente nella vita di tutti i giorni.

A chi stanno bene le unghie con dettagli dorati?

Prima di vedere tutte le possibili decorazioni da realizzare con lo smalto metallico, potrebbe essere interessante capire a quale tipo di carnagione è adatto lo smalto dorato.

I colori metallici dorati si armonizzano perfettamente con la pelle dal colore molto chiaro e dal sottotono caldo, ma anche con la pelle estremamente abbronzata o naturalmente scura.

L’errore da non commettere è indossare le unghie con dettagli dorati (o gioielli dorati in generale) quando si ha la carnagione dal sottotono freddo: l’effetto sarà davvero poco armonico.

French manicure con linea d’oro

Le unghie french classiche si prestano perfettamente alla realizzazione di una manicure semplicissima ma con un tocco dorato che dia l’impressione di una manicure sofisticata ed elegante con pochissimo sforzo.

In questo schema di colore la linea dorata, che deve essere continua, si pone all’esatto confine tra la parte rosata e la parte bianca dell’unghia, ma non deve seguirne necessariamente l’andamento a mezzaluna. Si può infatti disegnare la linea dorata realizzando piccole onde o semplicissime curve che diano alle unghie un po’ di movimento.

Da specificare che questa manicure in particolare dona moltissimo alle donne con le unghie medio lunghe, che cioè abbiano una parte bianca abbastanza estesa da non essere “inglobata” dalla linea dorata, per quanto questa sia sottile e tracciata con precisione.

French manicure dorato su unghie quadrate

Un’alternativa molto interessante allo schema appena esaminato è il french manicure per unghie quadrate in cui l’oro ricopre completamente la parte bianca delle unghie.

Questa manicure è perfetta per unghie di media lunghezza, che cioè non abbiano molta parte bianca da ricoprire per evitare il classico effetto “too much”. Una linea dorata a coronamento delle unghie, che sia però abbastanza sottile da risultare elegante, è certamente la soluzione migliore.

Unghie a stiletto con micro decorazioni in oro

Le unghie a stiletto, dalla caratteristica forma molto allungata, offrono uno spazio ideale per accogliere elegantissime micro decorazioni da realizzare in oro.

Avendo a disposizione una tela così ampia sarà possibile letteralmente sbizzarrirsi nella creazione di grafiche di ogni tipo. Il consiglio è comunque quello di rimanere in uno stile più minimale possibile, per evitare eccessi che potrebbero appesantire eccessivamente la manicure nella sua totalità.

Per rendere le unghie più appariscenti senza doverle caricare troppo di dettagli dorati è possibile giocare d’astuzia scegliendo una base dai riflessi particolari, per esempio madreperlata come quella in foto.

Unghie Baby Boomer dorate

Le unghie Baby Boomer sono uno dei trend più gettonato del momento in fatto di nail art. Risultano assolutamente perfette con qualsiasi tipo di colore, dal momento che questa tecnica consiste nel dipingere la lunetta delle unghie con il colore prescelto e successivamente realizzare una sfumatura molto delicata.

Realizzato con il color oro il Baby Boomer assume una connotazione estremamente raffinata, appariscente senza eccessi e certamente memorabile. Si presta sicuramente a occasioni particolarmente chic come una cena romantica o un party in piscina, tuttavia si predilige uno stile di abbigliamento romantico per la vita di tutti i giorni questa manicure risulterà assolutamente perfetta da indossare anche ogni giorno.

Unghie con dettagli in oro e colori pastello

I colori pastello per la manicure sono stati una tendenza fortissima della scorsa primavera, e di certo sono ancora un trend importante per la nail art.

Perché allora non abbinare a delle delicatissime sfumature pastello delle micro decorazioni in oro?

Anche in questo caso il consiglio è di limitarsi a sottilissime linee che si limitino a sottolineare ed accompagnare la forma delle unghie aggiungendo un dettaglio di stile grazioso ma per nulla eccessivo.

Se l’idea di abbinare dettagli in oro e unghie colorate (anche se nei delicatissimi colori pastello), l’ideale è limitare l’uso del colore solo su alcune unghie, scegliendo un classico bianco per quelle che restano. In questo modo la manicure risulterà ancora più delicata.

Elegante e raffinata esattamente quanto le altre manicure che abbiamo proposto finora, questo tipo abbinamento rende l’effetto complessivo un po’ più allegro e giocoso, probabilmente più adatto a essere indossato quotidianamente.