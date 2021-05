Baby Boomer perfetto? Come realizzare la manicure dell’estate con smalto o semipermanente

Il Baby Boomer è senza dubbio una delle tendenze unghie dell’estate. Scopriamo come realizzarlo in casa sia con lo smalto normale che con quello semipermanente.

Unghie dall’aspetto pieno e sfumato, lo stile Baby Boomer che ha conquistato tutte, dalla ragazza più giovane alla signora più matura. Un french manicure addolcito da una sfumatura poco decisa tra il colore e la lunetta bianca sembra essere una delle tendenze dell’estate 2021.

Il Baby Boomer è adatto ad ogni tipo di unghia? In quali colori è più di tendenza? Scopriamo tutto su questo tipo di nail art e soprattutto come realizzarla in casa sia con lo smalto normale che con quello semipermanente.

Baby Boomer : la nail art soft perfetta per le unghie a mandorla

La Baby Boomer nail art è senza dubbio un tipo di manicure perfetta da realizzare su unghie di media lunghezza e rigorosamente a mandorla, come dettano le ultime tendenze. Sia la leggera bombatura che la sfumatura dei colori risulta essere perfetta su questa tipologia di unghie che risultano sobrie ed eleganti senza troppe linee decise anzi con una sfumatura dolce tra due tonalità di colore, spesso un colore abbinato al bianco, perfette per la nail art della sposa nelle colorazioni chiare e lattiginose.

Baby Boomer : i colori pastello perfetti per l’estate 2021

Il Baby Boomer è una tendenza che ha visto la sua nascita nel 2020 ma che in questo 2021 è stata consacrata senza dubbio dai colori pastello, protagonisti delle tendenze moda e anche bellezza.

Meravigliosi Boomer in rosa pastello, in lilla fino alla sfumatura più delicata di arancione. Una manicure a cui nessuna donna vorrebbe rinunciare e che potrà essere realizzata in casa sia con uno smalto normale che con quello semipermanente. Esistono diverse tecniche per realizzare questa manicure, la classica e quella più professionale si esegue con un pennellino da sfumatura, quella più semplice con una spugnetta.

->>LEGGI ANCHE: Unghie da Vip: quelle di Arisa sono extra-long, in gel e coloratissime. Giuste per la primavera!

Baby Boomer nail art: come realizzarla con uno smalto normale

Scopriamo come realizzare la Boomer nail art a casa con degli smalti normali e con l’aiuto di una semplice spugnetta. La realizzazione sarà davvero semplice e l’effetto finale quello di una sfumatura delicata. Con lo smalto normale non si riuscirà però a donare all’unghie l’effetto ‘bombato’ tipico di questa nail art.

Baby Boomer nail art: come realizzarla con lo smalto semipermanente

Oggi sono moltissime le donne che amando avere unghie sempre perfette si sono dotate in casa di smalti semipermanenti e lampade UV per completare la tecnica alla perfezione. Scopriamo quindi come realizzare in modo semplice una Baby Boomer nail art con una sfumatura e una bombatura perfette!