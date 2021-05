Unghie sposa: ecco le imperdibili tendenze stile e colore 2021

Le unghie sposa sono un particolare del look della sposa molto importante. Scopriamo le imperdibili tendenze 2021.

Il matrimonio è senza dubbio un momento indimenticabile della vita di una coppia e un evento in cui, soprattutto dal punto di vista della sposa, nulla dovrebbe essere lasciato al caso, soprattutto ciò che riguarda trucco, capelli e manicure.

Le mani saranno in primo piano, riprese al momento dello scambio delle fedi e immortalate in immagini che resteranno con noi tutta la vita, dovranno essere perfette in particolare per quel che riguarda le unghie. Scopriamo come avere mani perfette il giorno delle nozze e le imperdibili tendenze sulle unghie sposa 2021.

Unghie sposa: come curare mani e unghie prima delle nozze

Le mani sia della sposa che dello sposo dovranno essere molto curate dalla pelle, alla cura delle unghie che dovranno essere affidate ad un professionista. Delle mani idratate e vellutate e delle unghie curate saranno un ‘must’ al quale non rinunciare assolutamente.

Per quanto riguarda la sposa, dovrà poi aggiungere, se desiderata, una manicure estetica che renda le mani davvero perfette nel giorno più romantico ed emozionante. La manicure dovrà essere affidata alle mani di un’estetista esperta ma ci sono dei trattamenti di bellezza che la sposa potrà fare in casa e che prepareranno mani e unghie al trattamento estetico professionale.

Lo scrub

Regalare alle mani, almeno una volta a settimana, un trattamento esfoliante, renderà la pelle liscia, luminosa e pronta a ricevere i successivi trattamenti idratanti e nutrienti. Si potrà preparare un ottimo scrub mani con pochi e semplici ingredienti o acquistarne uno specifico in profumeria, erboristeria o farmacia.

L’idratazione

Una crema idratante di ottima qualità dovrà diventare un’alleata fondamentale delle mani che dovranno essere coccolate più volte al giorno con un massaggio delicato. Utilizzare dei guanti protettivi per eseguire le faccende domestiche sarà obbligatorio.

Una volta a settimana si potrà fare una maschera speciale, applicando del burro di cocco o di Karité sulle mani in modo abbondante e indossando dei guanti di cotone bianco per tutta la notte. Al risveglio le mani saranno perfette!

L’idratazione e il nutrimento delle unghie

Come per il resto delle mani, anche le unghie necessiteranno di trattamenti idratanti perfetti anche per tenere sempre morbide le cuticole, che in questa occasione dovranno essere sistemate ed eventualmente eliminate soltanto dell’estetista. Ci si potrà limitare a massaggiare sulle unghie ogni sera un olio vegetale che si potrà preparare in casa oppure trovare in commercio con molta facilità.

Quando fare la manicure per il matrimonio

La manicure estetica per il matrimonio andrà fatta al massimo due giorni prima o meglio ancora il giorno prima, questo per evitare che le unghie si rovinino. Che sia una manicure con il semplice smalto o una ricostruzione unghie, non dovrà mai essere fatta troppo in precedenza rispetto alla data delle nozze.

Unghie sposa: quale forma delle unghie scegliere

La forma delle unghie potrà essere scelta in base alla forma delle mani o in base alla preferenza personale. Per chi per esempio, non è abituata a portare unghie lunghe, sarà innaturale avere delle unghie lunghissime e sarà preferibile un unghia corta, stondata o leggermente squadrata.

Per chi ama le unghie lunghe, via libera alla forma a mandorla, la più adatta e la più raffinata per la sposa del 2021.

->>LEGGI ANCHE: Smalto rovinato a un giorno dalla manicure? Questi 5 prodotti cambiano ogni cosa

Unghie sposa: naturali, gel o semipermanente?

La scelta su quale tipologia di manicure realizzare per il giorno del matrimonio sarà davvero molto personale. Ci sono donne che indossano ogni giorno unghie ricostruite, che dovranno soltanto cambiare colore e stile il giorno del matrimonio, mentre ci sono donne che non applicano nemmeno lo smalto trasparente che si sentirebbero più a loro agio sfoggiando una manicure naturale magari con uno smalto bianco o rosa lattiginoso o perlato.

La ricostruzione che sia in gel o in acrilico, dovrà essere concordata precedentemente con l’onicotecnica prescelta, per tutte coloro che invece punteranno all’effetto raffinato, naturale e duraturo la scelta di applicare uno smalto semipermanente sarà quella più giusta.

Unghie sposa 2021: le principali tendenze di stagione

Le unghie sposa di questa stagione vedono trionfare due stili, tra i quali uno amato da sempre, le baby boomer e la french manicure. Queste due tecniche sono l’una l’evoluzione dell’altra. Lo stile Baby Boomer non è altro che una french manicure più graduale, senza il taglio netto della semiluna bianca.

Unghie sposa 2021: tendenze colore

Il colore della stagione 2021 è senza dubbio il rosa, nelle sue tante sfumature, dal pastello al nude. Il bianco latte, gesso o perlato resta tra le scelte delle sposine da sempre.

Unghie sposa baby boomer

Unghie sposa french manicure