Zucchine e Bacon a mazzetto: un contorno semplice e gustoso!

Le zucchine e bacon a mazzetto sono il contorno perfetto! Una ricetta semplice, gustosa e sana da preparare in modo veloce.

Siete alla ricerca di un contorno sfizioso che possa deliziare il palato di tutta la famiglia? Le zucchine e bacon sono senza dubbio la ricetta giusta per voi. Il gusto delicato e dolce delle zucchine si sposa con quello più deciso e affumicato dello speck per un connubio reso ancor più delizioso dall’aroma delicato dell’erba cipollina. Scopriamo come prepararli!

Zucchine e Bacon a mazzetto: gli ingredienti e la ricetta

La ricetta delle zucchine e bacon, nasce dalla creatività e dalla maestria della food blogger della pagina Instagram food_n_goodlife che ci presenta questa ricetta come un contorno perfetto:

“Vi piacciono i contorni gustosi e facilissimi da preparare? Ecco, allora provate le gustose zucchine a mazzetto con il bacon. Si preparano in cinque minuti, si cuociono in forno e sono un contorno buonissimo e molto gustoso.

Questa è una ricetta è perfetta per chi segue uno stile di vita low carb, keto, paleo e senza glutine. Vediamo quali sono gli ingredienti e come preparare questo contorno di zucchine e bacon a mazzetto”

Gli ingredienti

Per preparare zucchine e bacon a mazzetto per 4 persone, avrete bisogno di:

“•4 zucchine

•12 fette di bacon

•olio extravergine di oliva q.b.

•erba cipollina

•sale marino integrale

•pepe (opzionale)”

Il procedimento

“1)laviamo bene le zucchine, spuntiamole, tagliamole a bastoncini e dividiamole in 12 mazzetti;

2) prendiamo una fetta di bacon, arrotoliamola con un mazzetto di zucchine all’interno e mettiamo su una teglia con carta forno,

3) prepariamo in questo modo 12 mazzetti, aggiungiamo l’erba cipollina sui mazzetti, un filo di olio solo sulle zucchine e mettiamo in forno già caldo per 20 minuti a 200°

4) a cottura ultimata aggiungeremo un po’ di sale solo sulle zucchine,

5) serviamo i mazzetti di zucchine ancora caldi.

Per altre ricette low carb, senza glutine, keto e Paleo visitate il mio blog www.foodandgoodlife.com Per restare sempre aggiornati sulle novità seguitemi su Instagram @food_n_goodlife

Grazie e good life da Mary”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁__꧂ (@food_n_goodlife)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁__꧂ (@food_n_goodlife)