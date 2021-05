Mentre Roberto Ciufoli è passato a Playa Imboscadissima, Francesca Lodo, in lacrime, è stata eliminata dopo la nomination lampo contro Beatrice Marchetti. In studio a far colpo è stato l’outfit di Ilary Blasi ma come sono stati gli altri look nella diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi?

Mentre venerdì 14 maggio Ilary Blasi aveva optato per un abito a collo alto, senza maniche, con strass in azzurro polvere di Alexander Vauthier (da ben 5915 euro), lunedì sera è tornata a vestire una creazione favolosa in un coraggioso color cipria della stilista Lia Stublla. Gli opinionisti hanno deluso un po’ tra look banali e fantasie già viste. Ecco tutti i look con i nostri giudizi direttamente dal format web “Sorridi o Glissa“.

I look della puntata numero 18 dell’Isola dei Famosi

Lunedì sera abbiamo visto Elettra Lamborghini particolarmente allegra per il suo compleanno (no, non ne ha compiuti diciotto, nonostante i post scherzosi su Instagram bensì 27) e l’outfit scelto per l’occasione era firmato Giuseppe Zanotti, ai piedi, e Philipp Plein. Il brand, riconoscibile per la cintura con logo esagonale “brillantinato”, è molto amato in tutto il mondo ma in questo caso non si è fatto ricordare. Ottime le maniche lunghe con polsino e va detto che il maculato è da lei ma, nel complesso, non ci siamo. Look mediocre che delude un po’ – visto e considerato come era partita la simpatica cantante, cioè al top – esattamente come nella diciassettesima puntata del reality Mediaset dove l’avevamo vista con un abito metallizzato di Saint Laurent (foto seguente) che costa 990 euro.

Tommaso Zorzi alterna mood da vero maschio pericoloso ad uno stile da good boy di tendenza, uno di quelli che si trovano passeggiando al tramonto in centro a Milano, per intenderci. Questa versatilità ci piace molto ecco perché il nostro team di esperti lo ha promosso quasi all’unanimità. A convincere meno rispetto al resto è stato l’accostamento dei pantaloni sporty chic alla camicia elegante, tutto Maison Valentino.

I nostri giudizi ai look del cast in studio:

3 sorrisi e 1 glissata per Ilary Blasi

1 glissata e 3 sorrisi per Elettra Lamborghini

4 glissate per Iva Zanicchi

3 sorrisi e 1 glissata per Tommaso Zorzi

La cantante di Ligonchio a livello di stile continua a lasciar perplessi. Un esempio? La collana che mostra nella foto sopra è molto lavorata, ricca e realizzata a mano e dai colori accesi. Potrebbe andar bene con una camicia bianca o con un abito molto easy e dai colori neutri. Invece Iva è tornata al “camicione” e per questo non ha passato il nostro esame.

Alcuni opinionisti in materia fashion sembra abbiano perso la rotta ma la finale dell’Isola dei Famosi potrebbe non essere poi così vicina quindi è ora di smettere di essere in alto mare!

Zanchi Silvia