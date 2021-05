Vi ricordate la prima edizione dell’Isola dei Famosi? Correva l’anno 2003 e Walter Nudo si sedeva sul trono della vittoria. Ma per lui non è stata un’esperienza rosea: l’attore ha perso numerosi chili e massa muscolare…

Era il 13 Novembre 2003, Walter Nudo vinceva la primissima edizione dell’Isola dei Famosi. Ma facciamo un salto indietro, ossia torniamo all’origine. L’isola dei Famosi era ancora un format televisivo “nuovo”: 11 VIP, 50 giorni, 8 settimane di sofferenza e prove di sopravvivenza su un’isola deserta basate solo ed esclusivamente sulle loro forze. così si presentava la prima edizione condotta da Simona Venuta su Rai2, iniziata il 19 settembre 2003.

Inutile ricordare l’immenso successo mediatico del format, in media il programma ha riscosso su nove puntate andate in onda un ascolto di 6.358.000 telespettatori per uno share che ha sfiorato il 27%. Tra gli undici vip ricordiamo: DJ Ringo (ritirato solo dopo pochi giorni) , Stefano Tacconi, Barbara Chiappini, Fabio Testi, Susanna Torretta, Maria Teresa Ruta, Carmen Russo, Davide Silvestri, Adriano Pappalardo (3° classificato), Giada De Blanck (2° classificata) e per l’appunto il vincitore Walter Nudo, che all’ultimo televoto la spuntò con una percentuale consistente pari al 87 per cento dei voti per Nudo contro il 13 percento della De Blanck. Una vittoria schiacciante quella che lo vide come vincitore.

Ma vi ricordate come si era ridotto su quell’Isola? L’attore e conduttore aveva perso tantissimi chili ed era quasi irriconoscibile.

Walter Nudo choc “Sull’Isola persi 20 chili, quando tornai avevo problemi di memoria”

Walter Nudo, reduce dalla vittoria di un altro reality, la terza edizione del Grande Fratello Vip nel 2018 battendo con il 56% delle preferenze lo chef Andrea Mainardi e diventando così l’unico concorrente italiano ad aver effettuato la storica “doppietta” Isola dei Famosi – Grande Fratello. E’ ritornato al cinema nello stesso anno interpretando un ruolo nel film Ulysses: A Dark Odissey.

Un vero vincitore, amatissimo dal pubblico ma dalla sua esperienza alla prima edizione dell’Isola dei Famosi, Walter ne uscì stremato. Un’esperienza non proprio felice e da ricordare quella di Walter Nudo all’Isola dei Famosi, nonostante il suo trionfo nel reality.

L’attore infatti, nel corso di un’intervista sul settimanale ‘Oggi‘, aveva rivelato dei retroscena legati a quell’esperienza e alla fase del suo ritorno alla quotidianità:

“L’Isola ha intaccato i miei muscoli e anche i miei neuroni. Ho perso 20 Kg in 50 giorni – ha raccontato Walter Nudo a Oggi -. Dopo ho avuto problemi, soffrivo di perdite di memoria. Ho dovuto fare esercizi per superarli, li faccio tutt’ora. Se ne sono uscito lo devo alla fiducia in me stesso, grazie anche ai miei figli e alla fede. Non mi vergono a parlarne, anche se la parola depressione in Italia è ancora un tabù”, ha concluso.

Un esperienza complessa e difficile per lui, anche perché trattandosi della prima edizione non tutti sapevano cosa sarebbe successo e cosa avrebbero mai dovuto patire (fame, sonno, freddo, caldo e chi più ne ha più ne metta).

