Maria De Filippi spiazza Giacomo Czerny nella nuova registrazione di Uomini e Donne: la clamorosa proposta per il tronista.

Maria De Filippi non smette di stupire. La conduttrice, nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, ha spiazzato tutti facendo una clamorosa offerta a Giacomo Czerny. La conduttrice ama circondarsi di persone in cui ripone la sua fiducia. La redazione di Maria De Filippi lavora ai suoi programmi.

Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te e Temptation Island, tutti prodotti dalla Fascino, la casa di produzione della De Filippi, sono trasmissioni curate da persone che lavorano da tempo con la conduttrice. Su tutti, spicca Raffaella Mennoia che da anni lavora accanto alla conduttrice.

Maria che incontra personalmente anche i tronisti di Uomini e Donne, nel giorno in cui Giacomo Czerny ha scelto, ha offerto un lavoro al tronista.

Maria De Filippi, offerta di lavoro per Giacomo Czerny

Il tronista Giacomo Czerny è un videomaker il cui futuro professionale potrebbe essere nella squadra che lavora con Maria De Filippi. Giacomo, nel giorno della presentazione come tronista, aveva colpito Maria De Filippi che si era complimentata con lei per il video che aveva realizzato personalmente per presentarsi al pubblico di canale 5.

Colpita dalle capacità professionali di Giacomo, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Maria De Filippi ha deciso di offrire un lavoro a Giacomo. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, non è ancora chiaro se l’offerta sarà accettata o meno da Giacomo.

LEGGI ANCHE—>Gemma Galgani piange disperata a Uomini e Donne, la reazione di Tina che nessuno si aspettava

Giacomo vive il suo lavoro come una vera passione. Nel video di presentazione, infatti, aveva detto:

“Ho 25 anni e faccio il videomaker. È una passione che ho sempre avuto, fin da bambino anche perché nei video e nel cinema ho sempre trovato una fuga dalla realtà. Penso che il cinema sia una forma d’arte che permette di andare in un’altra realtà. Quello che faccio è cercare di catturare emozioni e sentimenti e trasformarli in immagini. Faccio tanti video matrimoniali, spot. Il mio lavoro mi permette di viaggiare, di stare con tante persone e connetterle tramite immagini e suoni. Per me è una cosa necessaria, ne sento il bisogno”.

Il tronista, dunque, accetterà l’offerta della De Filippi? I video delle esterne della prossima stagione di Uomini e Donne saranno curati da Giacomo?