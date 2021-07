Insulti choc e frasi razziste prima di Temptation Island 2021: fidanzata finisce nella bufera. Lei interviene e chiede scusa.

Una fidanzata di Temptation Island 2021 finisce nella bufera per alcuni commenti offensivi scritti in passato su alcuni dei protagonisti delle precedenti edizioni di Temptation Island. Tutto è saltato fuori durante la messa in onda dell’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia che ha regalato diversi colpi di scena.

A finire nel mirino della fidanzata di Temptation Island 2021, tra gli altri, sono stati Nilufar Addati, Francesca Baroni, Francesco Chiofalo, Alessio Bruno, Lara Zorzetto, Michael De Giorgio e Rubén Invernizzi.

Tornata sui social, la fidanzata in questione, Jessica Mascheroni, ha chiesto scusa dopo le polemiche nate dai suoi commenti del passato.

Jessica di Temptation Island 2021 chiede scusa per i commenti sugli ex protagonisti

Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Jessica Mascheroni ha chiesto scusa per i commenti scritti in passato sugli ex protagonisti di Temptation Island.

“Ho aperto il mio profilo. Cercherò di difendermi dai vari insulti e offese che sto prendendo causa vari post che ho pubblicato sul mio profilo Facebook alcuni anni fa. Come prima cosa chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso e che non conosco. Chiedo scusa in particolare chiedo scusa a Nilufar e Lara. Soprattutto a loro perché i post fanno veramente schifo, mi vergogno veramente per quello che avevo scritto. Spero che voi accettiate le mie scuse perché sono sincere. Adesso facendo un discorso un po’ più ampio. Ragazzi state offendendo i miei genitori, mia madre, i miei amici e sinceramente state sbagliando. Perché prendete esempio da me. Ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare e offendere non porta da nessuna parte. Non predicate bene e razzolate male”.

Ma cosa aveva scritto Jessica da scatenare la polemica? Ecco gli screenshot dei commenti contro gli ex protagonisti di Temptation.

Jessica, dunque, chiede scusa prima di tornare alla sua vita.