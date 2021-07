Temptation Island: Luciano Punzo, dopo la puntata di ieri, ha fatto una rivelazione bomba su Manuela Carriero e sua figlia Eva.

Temptation Island si è da poco concluso e ieri sera Filippo Bisciglia non solo ha condotto gli ultimi falò delle coppie di quest’anno, ma ha anche mostrato al pubblico del piccolo schermo che cos’è successo un mese dopo la fine delle registrazioni.

Sicuramente un’edizione ricca di colpi di scena. In particolar modo per la coppia, o meglio dire ex, formata da Manuela e Stefano. Lei ha ceduto alle tentazioni del suo single ed ha scelto di lasciare il suo fidanzato per voltare definitivamente pagina, comprendendo di non essere mai riuscita a superare i tradimenti di lui.

Quando Filippo l’ha incontrata un mese dopo, Manuela gli ha confermato che la frequentazione con il tentatore Luciano Punzo prosegue a gonfie vele e che finalmente sta riscoprendo quella serenità di cui tanto aveva bisogno. Anche lui, subito dopo la puntata, ha fatto una rivelazione su di lei, raccontando cos’ha intenzione di fare dopo che il programma è giunto a conclusione.

Luciano Punzo ammette tutto dopo Temptation Island: il retroscena su Manuela

Non tutti sanno, forse, che nonostante la giovane età, Luciano Punzo è padre di una bambina e in molti si sono chiesti se dopo la fine dell’esperienza all’isola delle tentazioni ha intenzione o meno di presentare Manuela Carriero sua figlia Eva. La risposta dell’ex single non si è fatta attendere e durante una diretta su Instagram ha ammesso che cos’ha intenzione di fare.

“Manu non ha conosciuto Eva ed Eva non ha conosciuto Manu” ha subito precisato il bel tentatore campano a chi fosse curioso di sapere se c’erano state le presentazioni ufficiali. “Non è una cosa da fare così“ ha aggiunto, sottolineando quanto questo sia un gesto importante da non prendere sotto gamma, visto che ha intenzione di presentare a sua figlia soltanto la donna di cui è innamorato e con Manuela è da poco iniziata una conoscenza. “Ci vorrà veramente ma veramente tanto tempo, non mesi, ma anni” ha poi concluso, chiarendo che non è una cosa che farà mai nella vita a cuor leggero ed è giusto così.

Luciano e Manuela dopo Temptation Island sono più intenzionati che mai a viversi la loro conoscenza e nemmeno l’ex fidanzato di lei sembrerebbe essere rimasto a bocca asciutta. Stefano, infatti, ha iniziato una frequentazione con la single che aveva attirato la sua attenzione. Segno che forse la loro storia d’amore era ormai finita da tempo.