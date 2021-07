By

Nessuno se lo sarebbe aspettato ma eccoli lì, abbracciati e, sopratutto, insieme: la prima foto della nuova coppia made in Temptation Island.

Ogni anno quando arriva il momento di Temptation Island i fan attendono solo una puntata, l’ultima, quella in cui si possono vedere le coppie a un mese dalla fine delle registrazioni.

Proprio come nelle favole, la curiosità è infatti sapere che cosa sia successo dopo: staranno ancora insieme o sarà finita? Tutti se lo chiedono e vogliono avere delle risposte.

Anche le coppie aspettano del resto quel momento dopo il quale potranno finalmente uscire allo scoperto e dichiarare al mondo che cosa hanno deciso di fare.

Il grande classico infatti, subito dopo la fatidica puntata, è l’uscita di qualche foto o story su Instagram. I protagonisti del programma decidono spesso di far sentire così la loro voce, un po’ come un urlo di liberazione virtuale.

Proprio così ha scelto di agire una nuova coppia nata nel programma: appena mandata in onda la puntata ecco che lei cambia la sua foto profilo e, sì, è proprio con lui.

Temptation Island, la Priam foto di Manuela e Luciano

Eh già, oramai lo sappiamo tutti: Manuela ha finalmente lasciato Stefano e iniziato una frequentazione carica di aspettative con il tentatore Luciano.

I due sono apparsi molto affiatati davanti a Filippo Bisciglia, tanto da allontanarsi tra baci e abbracci, ma, qualora aveste ancora qualche dubbio, ci pensa la stessa Manuela a spazzarli via.

Eccola infatti pronta a sfoderare una nuova foto profilo non appena è stato possibile. Si tratta di uno scatto in bianco e nero, un selfie allo specchio in cui la ragazza appare abbracciata a cucchiaio proprio con Luciano

Inutile dire che il primo catto della coppia ha attirato l’attenzione generale e la foto è stata riportata a non finire.

In molti del resto sono più che contenti di questo nuovo amore: Stefano non ha riscosso un successo a furor di popolo, mentre Luciano sembra proprio il ragazzo destinato a far sognare Manuela.

Le cose andranno veramente così? Non resta che stare a vedere ma questa foto iniziale promette bene.