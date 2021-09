L’ex di Belen Rodriguez è tornato a parlare della loro relazione, confidando per la prima volta di essere rimasto danneggiato dal gossip.

Belen Rodriguez, considerando dall’inizio della sua carriera, ha avuto svariate storie d’amore. Tutte con personaggi più o meno apprezzati dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. Queste relazioni, in maniera inevitabile, sono finite tutte al centro dell’attenzione mediatica. Certo, penserete probabilmente che sia normale vista la popolarità della bella modella argentina, ma anche prima che incontrasse la fama la situazione era uguale a quello di oggi.

La sua prima relazione “pubblica” è stata quella con l’ex calciatore Marco Borriello, che le permise di farsi strada nel mondo della cronaca rosa. I due, come ben noto ormai, non stanno più insieme da diversi anni e lui non ha mai voluto commentare la loro relazione per non dare adito ad ulteriori gossip sul loro conto. Di recente, però, intervistato da La Repubblica, dove ha parlato della sua nuova vita ad Ibiza, ha deciso di rivelare un retroscena risalente a quegli anni, ammettendo di essere stato danneggiato dal gossip.

Marco Borriello rompe il silenzio sulla storia con Belen Rodriguez: “Mi ha danneggiato”

Marco Borriello ha parlato della sua nuova vita lontano dai riflettori. Quei riflettori che dopo di tutto non ha mai desiderato e che in un certo senso ha sempre respinto.

Tant’è che l’ex calciatore non solo ha ammesso per la prima volta di aver rifiutato numerosi progetti legati al mondo dei talent e reality show, ma anche di essere stato danneggiato da tutto questo. In quanto la sua immagine di sportivo ne ha risentito. Soprattutto durante la relazione con Belen Rodriguez, dove lei all’epoca non era nemmeno famosa, ma per la stampa ogni occasione era buona per insinuare il dubbio o fare strane allusioni sul loro rapporto.

“Non ho mai fatto parte del mondo dello spettacolo: mai fatte interviste su riviste di gossip, ci finivo quando stavo con Belen, ma perché ero innamorato, e poi lei non era nemmeno famosa” ha rivelato l’ex calciatore per la prima volta. “Sa quanti inviti ho ricevuto? Grande fratello, Ballando con le stelle … Io non ho mai dato corda, mi hanno fatto una pubblicità che non ho mai sfruttato” ha poi proseguito, spiegando di aver rifiutato numerose proposte lavorative sul piccolo schermo nostrano. “Anzi, spesso mi ha danneggiato“ ha aggiunto. “Bastava che non giocassi per infortunio e c’era chi pensava avessi fatto chissà cosa“ ha poi concluso.

Marco Borriello dopo la storia con Belen Rodriguez ha chiuso con il mondo dello spettacolo ed ora si gode la sua nuova vita.