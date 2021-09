Milly Carlucci, sgarro a Maria De Filippi: a Ballando con le stelle arriva lei!

Milly Carlucci, sgarro a Maria De Filippi: a Ballando con le stelle 2021, la conduttrice di Raiuno avrà tra i concorrenti proprio lei!

Milly Carlucci è pronta a sbaragliare la concorrenza del sabato sera portando sulla pista di Ballando con le stelle 2021 che comincerà il 16 ottobre, nomi top che stanno già scatenando la curiosità del pubblico. Il cast dello show del sabato sera di Raiuno, infatti, si preannuncia davvero stellare.

Ballando con le stelle 2021, nella sfida degli ascolti, sfiderà la macchina da guerra di Tu sì que vales 2021 che tornerà in onda su canale 5 con il trio dei conduttori formato da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martina Castrogiovanni; con la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli che tornerà a capo della giuria popolare e con la new entry Giulia Stabile che avrà un ruolo dietro le quinte del talent show.

Per riuscire a vincere la gara degli ascolti, Milly Carlucci sta puntando su personaggi forti che possano incuriosire il pubblico sin dalla prima puntata e che riescano a creare anche dinamiche in diretta. L’ultimo nome conferma tale intenzione.

Milly Carlucci porta Arisa a Ballando con le stelle 2021

Se Raimondo Todaro ha lasciato ufficialmente Ballando con le stelle ed è stato accostato alla scuola di Amici anche se, per ora, non c’è alcun accordo come ha puntualizzato lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Arisa ha deciso di seguire il percorso inverso.

Arisa sarà una concorrente di Ballando con le stelle 2021. La conferma arriva da Dagospia che scrive: “La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le Stelle”.

Arisa, dopo essere stata un’insegnante di Amici, è pronta a scendere in pista. La cantante si unirà così a Morgan, Mietta, Valeria Fabrizi, Federico Fashion Style, Fabio Galante, Sabrina Salerno e Albano Carrisi annunciati come primi concorrenti ufficiali. Quali altri nomi completeranno il cast? Lo scopriremo presto.