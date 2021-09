Ballando con le stelle, Milly Carlucci cambia tutto: ecco i primi concorrenti

Ballando con le stelle 2021, Milly Carlucci cambia tutto e dice addio ad una regola storica. Ecco i primi concorrenti.

La macchina di Ballando con le stelle 2021 continua a lavorare per regalare al pubblico di Raiuno un’edizione imperdibile. Il programma di Milly Carlucci tornerà in onda sabato 16 ottobre. Tante le novità per lo storico show del sabato sera della Rai che, per la nuova edizione, ha detto addio anche ad una regola storica.

Nel corso delle varie edizioni, Milly Carlucci ha sempre portato sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico concorrenti che non avessero partecipato ad altri reality. Non è un caso che Elisa Isoardi abbia partecipato all’Isola dei Famosi dopo essere stata una concorrente di Ballando con le stelle e non viceversa.

Tuttavia, per l’edizione 2021, Milly Carlucci ha deciso di cambiare tutto e tra i concorrenti ci sarà anche un vip che ha partecipato ad un altro talent.

I primi concorrenti di Ballando con le stelle 2021: la nuova regola decisa da Milly Carlucci

Tra poco più di un mese, Ballando con le stelle 2021 tornerà in onda con nuovi concorrenti e con una nuova regola. Da quest’anno, infatti, anche chi ha partecipato ad altri talent, potrà diventare un concorrente di Ballando. Un cambiamento che la Carlucci ha attuato per poter avere nel cast Albano Carrisi che ha già partecipato ad un altro suo programma, Il cantante mascherato.

LEGGI ANCHE—>Ballando con le stelle, arriva la star di Raiuno ma con un ruolo nuovo

“Sono molto contenta di avere Albano tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi. Ma i grandi come lui non temono sfide” – ha dichiarato la conduttrice al settimanale Di Più.

Sulla regola di non prendere concorrenti provenienti da altri reality, inoltre, ha detto: “In realtà non c’è un veto vero e proprio, un editto promulgato dal dittatore. Cerchiamo di non proporre sempre le stesse facce, siamo un programma di ballo ma il pubblico vuole anche conoscere le persone. Se hai già svelato in altri programmi che gusto c’è? Finché ci riusciamo vorrei mantenere questo principio. Il motivo è semplice, nei reality ci si racconta in situazioni estreme, rischieremmo di vedere storie già raccontate”.

LEGGI ANCHE—>Burrasca a Ballando con le Stelle: nemmeno una parola per seppellire l’ascia di guerra

Tra i concorrenti, inoltre, come riporta Tv, Sorrisi e Canzoni, ci saranno Morgan, Federico Fashion Style, Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Mietta e Fabio Galanti. Nei prossimi giorni potrebbero spuntare altri nomi.