Mostra del Cinema di Venezia: Ludovica Valli punta sul colore e mostra l’ombelico

Ludovica Valli alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia si è mostrata con un abito due pezzi fucsia, in seta e paillettes. Sia che si ritenga troppo appariscente sia che si reputi adatta al red carpet di questa settantottesima edizione, ha scelto un colore in linea con le tendenze del momento. Vediamo alcune alternative per copiarla.

Ludovica, influencer, modella ed ex tronista di “Uomini e Donne” non ha bisogno di presentazioni. Spesso paragonata alla sorella più grande Beatrice (che la introdusse anni fa nel mondo dello spettacolo) è molto amata dal grande pubblico. Nonostante sia diventata mamma (di una bambina, Anastasia) per la prima volta pochi mesi fa, è in forma smagliante. Se per comprensibile pudore, per gusto o per fisico non avete in programma di comprare un outfit come il suo ma amate il fucsia, ecco alcune opzioni per ogni stile e fascia di prezzo tra le quali scegliere.

Ludovica Valli in due pezzi fucsia di Davide Mattiucci attira l’attenzione

Omaggio a Raffaella Carrà o look liberamente ispirato a Ginny? Sia come sia, tutti gli occchi erano puntati su Ludovica Valli. Se siete in forma e vi va di osare o anche solo di sperimentare un colore così giovane e fresco, il vestito a soli 25,90 euro di Le Style de Paris è quello che fa per voi. Si tratta di un capo che potrebbe indossare Belen per intenderci quindi scollatura profonda a V, maniche lunghe a sbuffo, gonna arricciata a conchiglia con gradazioni arancio per un effetto “a me gli occhi” garantito.

Di Dries Van Noten, l’abito in raso con arricciature, collo con scollatura drappeggiata, maniche corte, due tasche, chiusura sul retro con zip e spacco, è in tinta unita fucsia ma resta un capo classico che tanto ricorda gli anni Quaranta. Ha l’interno foderato ed prezzo è di 369 euro.

Il modello monospalla Valencia di Rebecca Vallance (disponibile su Farfetch) starà bene a tutte. Corto con gonna a portafoglio, una manica lunga, fusciacca in vita per una chiusura con fiocco, è totalmente realizzato in seta con filati in jacquard metallizzato dorato. Perfetto con un sandalo nelle tonalità dell’oro e pochette coordinata.

Fasciante, in jersey stretch, il mini dress di Hervé Léger sembra uscito da una puntata di Beautiful. Avvolge la silhouette come una seconda pelle, ha la parte del seno preformata con ferretti ma senza alcun genere di imbottitura e spalline larghe fisse. Il più caro di oggi costa 526 euro.

Sbirciare tra i saldi ora che sta per iniziare la nuova stagione è un’ottima idea e si trovano abiti da sogno, fucsia e non, anche nella propria taglia. Provare per credere.

Silvia Zanchi