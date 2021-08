Burrasca a Ballando con le Stelle: nemmeno una parola per seppellire l’ascia di guerra

A Ballando con le Stelle la nuova stagione sembra nascere sotto il segno della tensione: un semplice post infatti ha scatenato un vero e proprio putiferio.

Aria di burrasca in quel di Ballando con le Stelle che, nonostante l’avvicinarsi della nuova stagione, sembra concentrarsi non tanto sulle nuove leve quando sul risolvere vecchie storie.

Antichi rancori sono infatti tornati a galla e adesso sembra giunto il momento di risolvere la situazione una volta per tutte.

A Ballando con le Stelle la tensione non finisce

Doppia cicogna in volo verso Ballando con le Stelle e pare che il suo battito di ali sia in grado di scatenare un vero e proprio tornado.

Tutto è accaduto nel giro di poche ore. Su Instagram sono contemporaneamente comparsi due post, uno di Veera Kinnunen e un altro di Ornella Boccafoschi: entrambe le ballerine annunciavano di essere in dolce attesa.

Inutile sottolineare come un plauso generale abbia accolto la notizia sul web e non solo, peccato però che in molti hanno notato la mancanza di un commento in particolare.

Stefano Oradaei, anche lui Ballerino professionista di Ballando con le Stelle nonché storico ex fidanzato di Veera Kinnunen, ha infatti deciso di congratularsi solo con una delle due colleghe. Il suo plauso va a Ornella Boccafoschi ma non una parola per la grande gioia della ex.

I due del resto non si erano lasciati affatto bene. Dopo più di 10 anni insieme la relazione è capitata nel 2029 quando la Kinnunen, proprio a Ballando con le Stelle, danzò con l’ex calciatore Daniel Osvaldo e Stefano ne divenne alquanto geloso. Il ragazzo alla fine aveva ragione a coltivare del timore: finito il programma la Kinnunen e lo sportivo hanno infatti iniziato una frequentazione.

La cosa non deve esser stata ancora dimenticata da Stefano che adesso proprio non se la sente di congratularsi con la ex.

La tensione pare dunque esser alta in quel di Ballando con le Stelle e ciò potrebbe in qualche modo significare anche l’inizio di una nuova stagione a dir poco scoppiettante.

Non resta allora che stare a vedere.