Il dolce eccessivo nella torta può anche dare fastidio, ma esistono anche i rimedi per sistemare i nostri disastri e alcuni sono sorprendenti

Sicuramente è capitano anche a voi, specialmente nei primi tempi, perché in fondo la pasticceria è esattamente come il resto della cucina. Può succedere di salare troppo un piatto così come di aggiungere troppo zucchero in una torta, perché non avete seguito alla lettera la ricetta o semplicemente perché vi è scappato.

Prima di farvi prendere dalla disperazione e pensare di buttare via tutta la vostra fatica, aspettate un attimo. In cucina di solito per ogni errore c’è anche la possibilità di rimediare ed è così anche in questo caso. Vi spieghiamo come trasformare un dolce troppo dolce in un dolce mangiabile da tutti senza problemi.

Torta troppo dolce, le tre mosse per rimediare

ASSAGGIATE SEMPRE

Come nelle ricette salate, anche in quelle per le torte la parola d’ordine è una sola: assaggiate sempre e non aspettate che il dolce sia cotto. Fatelo già quando state preparando l’impasto e avete inglobato tutti gli ingredienti.

Solo così potete verificare se quello che avete aggiunto è sufficiente, normale o troppo. Ma può essere anche soltanto una vostra percezione, quindi se avete qualcun altro vicino a voi, fatelo assaggiare anche a lui o lei e confrontatevi. Con il tempo poi imparerete a dosare bene tutti gli ingredienti e sarà meno difficile commettete degli errori.

SALE E ACETO, MA NON É UN’INSALATA

Se però effettivamente la torta ha un carico eccessivo di parte dolce, allora dovete passare ai rimedi. Il primo è quello più logico il sale che in realtà è già previsto in diverse ricette di torte. Normalmente è un pizzico, va a occhio. E allora, usatene un pizzico in più e poi assaggiate di nuovo. Così è già possibile che si sia ricreato l’equilibrio nell’impasto

Invece un ingrediente che sembra stranissimo eppure funziona è l’aceto di vino bianco. Basteranno alcune gocce, sempre unite all’impasto prima di versarlo nella teglia e infornare, per ritrovare l’equilibrio perduto. In ogni caso, come vi diciamo sempre, assaggiate.

IMPASTO DOPPIO, DOPPIA CONVENIENZA

Una buona soluzione per rimediare ad un dolce eccessivamente zuccherato è quello di replicarlo. Se avete terminato l’impasto e assaggiandolo vi sembra squilibrato, preparatene un altro assolutamente uguale, con gli stessi ingredienti ma senza la stessa dose di zucchero.

Quando è pronto, mescolatelo a quello precedente e andrà ad attenuare la sensazione di dolce eccessivo.